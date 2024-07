Bibliotecas de Diadema apresentam agenda cultural variada em agosto

A programação cultural das bibliotecas de Diadema em agosto estará cheia de bate-papos, clubes e rodas de leitura para todos os públicos. Os destaques deste mês serão as atividades realizadas nas bibliotecas Olíria de Campos Barros, Serraria e Interativa de Inclusão Nogueira.

Para quem gosta de uma atividade com a criançada, a Biblioteca Olíria de Campos Barros irá promover, na sexta-feira, dia 9 de agosto, a contação de histórias “Viagem Literária – No Reino da Pedra Fina”, com o ator e contador de histórias Marcio Maracajá. A atividade é proveniente do edital bibliotecário e cultural do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo)

No mesmo equipamento, na quarta-feira, dia 21 de agosto, os interessados em bater um papo literário poderão prestigiar a escritora da cidade Stella D’Avansso, finalista do 1º Prêmio Internacional Pena de Ouro, em 2022, na ação literária “Entre Páginas”. A partir das 19h, os munícipes presentes poderão conversar com a autora sobre ficção científica e como criar um Zinedine.

Na Biblioteca Serraria, dia 21 de agosto, às 10h e às 14h, e na Interativa de Inclusão Nogueira, às 14h, na segunda-feira, 19 de agosto, os pequenos irão poder acompanhar a contação de histórias “Bumba, meu boi encantado”, com a Cia Contando Histórias.

Com elementos lúdicos, canções populares e instrumentos musicais, a contação traz uma famosa lenda do folclore brasileiro. Nessa história, a língua de um querido boi de estimação vira objeto de desejo de uma grávida. Seu marido, se vendo sem saída, acaba buscando um modo de agradá-la.

A agenda cultural não para por aí. Quinta-feira, dia 29 de agosto, às 10h, será o último dia do mês para acompanhar a vida literária da cidade. O evento “Clube Leia Mulheres Diadema” irá trazer a discussão em torno da obra de autoconhecimento e reflexão “O amor não é óbvio”, de Elayne Baeta.

Confira a programação (sujeita a alterações):

Sexta-feira, dia 09 de agosto, às 9h e às 14h.

“Viagem Literária – No reino da pedra fina, com o ator Marcio Maracajá (Contação de Histórias)”

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

Segunda-feira, dia 19 de agosto, às 14h.

“Bumba, Meu Boi Encantado com a Cia Contando Histórias” (Contação de histórias).

Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Quarta-feira, 21 de agosto, às 19h

“Entre Páginas – Encontro com a escritora Stella D’Avansso”



Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

– 10h e 14h

“Bumba, Meu Boi Encantado com a Cia Contando Histórias” (Contação de Histórias)

Biblioteca Serraria

R. Guarani, 790 – Serraria

Quinta-feira, 31 de agosto, às 10h

“Clube Leia Mulheres Diadema”

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro