Biblioteca Parque Villa-Lobos oferece programação gratuita para crianças e jovens

A Biblioteca Parque Villa Lobos, equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela SP Leituras, convida crianças e jovens a sonharem e refletirem sobre o papel das mulheres como protagonistas de suas histórias. Batizada de Sonhe Como Uma Garota, a programação gratuita acontece em cinco sábados consecutivos (18 e 25 de janeiro, 1º, 8 e 15 de fevereiro), das 10h às 18h, com atividades criativas e interativas destinadas a crianças e jovens de todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia.

Camila Alves, da Vermelho Produções, idealizadora do projeto, explica: “Nosso objetivo é criar um espaço onde meninas e jovens possam expressar livremente seus sonhos e anseios, enquanto compreendem que suas histórias têm um impacto poderoso. Queremos transformar essas narrativas em um movimento de inspiração que celebre a força coletiva e traga visibilidade às aspirações femininas.” O projeto foi viabilizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com patrocínio da Siemens Energy, por meio da Fundação Siemens.

A primeira fase do movimento, chamada Roda dos Sonhos, busca inspirar mulheres e meninas de todas as idades e promover nos meninos o respeito e a admiração pelas conquistas femininas. As atividades lúdicas foram projetadas para compreender os sonhos de meninas e jovens, além dos desafios que elas enfrentam em suas trajetórias.

Os resultados dessa fase inicial embasarão as próximas ações do movimento, culminando em uma exposição no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, quando também serão apresentados os dados de uma pesquisa intergeracional sobre os desejos femininos.

Além disso, a arte-educadora Bia Padial conduzirá uma série de oficinas de Bordado em Fotografia em duas ONGs: a Associação Pró-Brasil, em Parelheiros, e a Monte Azul, no Jardim São Luiz, ambas em São Paulo.

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Hora da Mariola | Biblioteca Picadeiro – Dia Inteiro

Livros cuidadosamente selecionados estão à disposição para leitura livre em um espaço convidativo e descontraído.

Intervenção Palhaçaria | 10h a 11h e 13h a 14h

Com a palhaça Bandeira (Odília Nunes), o público é recebido em uma roda animada com histórias, músicas e brincadeiras.

Ateliê Cartaz dos Sonhos | 11h a 12h; 14h a 15h; e 15h a 16h

Liderado por Bianca Habib, o ateliê convida os participantes a criar cartazes circenses que traduzem seus sonhos em arte visual.

Tenda da Babilônia | 11h-12h e 14h-16h

Uma instalação interativa onde os participantes se “vestem de sonhos”, tiram cartas literárias e compartilham suas histórias.

Roda de Leitura e Narração de Histórias | 17h a 17h30

Encerrando cada dia, a roda promove a leitura coletiva e troca de experiências com obras literárias.