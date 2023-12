Biblioteca Parque Villa-Lobos celebra 9 anos

A Biblioteca Parque Villa-Lobos, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, celebra seu 9º aniversário repleta de histórias marcantes. Desde sua inauguração até outubro deste ano, este importante centro cultural acolheu mais de 2 milhões de visitantes, emprestou aproximadamente 86 mil livros e promoveu cerca de 14 mil atividades, tanto presenciais quanto online. Para comemorar marcos tão significativos, a Biblioteca preparou para o dia 10 de dezembro uma programação especial repleta de atrações que dialogam com a música. São oficinas, vivências, intervenções artísticas, espetáculos, shows e contação de histórias que prometem fazer desta data tão importante um festival de sonoridades.

Confira abaixo a programação especial:

ANIVERSÁRIO 9 ANOS BVL – Domingo, 10 de dezembro, das 11h às 17h30

LÊ NO NINHO

Programa que proporciona uma experiência de interação com a leitura na primeira infância. Para bebês e crianças de 6 meses a 4 anos, pais e/ou cuidadores, a atividade tem o objetivo de estimular o vínculo afetivo para estimular a leitura.

Atividade presencial. Das 11h às 11h45 no piso térreo.

Com Equipe BVL.

Não é necessário inscrição. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

OFICINA GAMBIARRAS SONORAS

Nesta oficina prática, cada participante será levado a explorar os sons ocultos que habitam materiais e objetos do cotidiano, num processo de mergulho no mundo da música experimental e de construção de instrumentos musicais únicos.

Atividade presencial. Das 12h às 14h, no Deck Infantil.

Com Mauro Tanaka.

Livre. Menores de 12 anos devem ser acompanhados de um responsável.

Não é necessário inscrição. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

DOMINGO NO PARQUE – ESPECIAL ANIVERSÁRIO BVL

Um espaço de leitura para toda a família com sessões de contação de histórias ao ar livre. Nesta edição especial de aniversário, teremos também a apresentação musical da A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo. Venha nos visitar!

Atividade presencial. Das 11h às 16h, no Parque Villa-Lobos

Com a Cia. Duo Encantado

Livre. Não é necessário inscrição.

SHOW A MAGNÍFICA ORCHESTRA DE MÚSICAS DO MUNDO

Índia, Japão, China, Congo, Macedônia, Sérvia, Turquia, Líbano, Bulgária, Grécia, Brasil, Belarus e outros países estão presentes no repertório do show que a A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo apresenta, trazendo tradições ancestrais para a cena contemporânea. O grupo formado por 35 pessoas, entre instrumentistas e cantores, idealizado e dirigido pelo músico Gabriel Levy, com preparação vocal da cantora Rita Braga, realiza verdadeiras festas multiculturais onde o público participa em grandes rodas, dançando ritmos populares e se encantando com a diversidade musical do planeta.

Atividade presencial. Das 12h às 13h, no Parque Villa-Lobos

Com A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo.

Livre. Não é necessário inscrição.

Em caso de chuva, a atividade será realizada dentro da Biblioteca.

VIVÊNCIA DE COMMUNITY DRUM CIRCLE – RODA DE TAMBORES COMUNITÁRIA

Uma experiência única de conexão, harmonia e bem-estar, onde não é necessário ter conhecimento musical. Com objetos do cotidiano e em conjunto com os participantes serão criados repertórios musicais, promovendo a inclusão e diversão para toda a família. Atividade presencial. Das 14h30 às 15h30, no Deck Infantil.

Com Mauro Tanaka.

Livre. Menores de 12 anos devem ser acompanhados de um responsável.

Não é necessário inscrição. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA POESIAS AO VENTO

Nessa intervenção poético-musical, três artistas circulam entre o público em posse de muitos balões coloridos e instrumentos musicais. Dentro de cada balão de gás hélio, há um poema, música ou conto de autores brasileiros. Ao escolher um deles, os transeuntes são convidados a estourar um balão, e, por fim, recebem uma “performance” exclusiva. Atividade presencial. Das 15h às 15h50, nos espaços comuns da biblioteca.

Com Cia. do Liquidificador.

Livre. Não é necessário inscrição.

ESPETÁCULO SHOW DE VARIEDADES DA MESMA COISA

Um espetáculo musical de improviso que apresenta a variedade de uma mesma coisa do começo ao fim: a bobeira, a bobagem, a bobice! Por isso lembramos que: família que ri junto, rejunta! Organizado pela Palhaça Rubra (Lu Lopes), este show apresenta canções pop e clássicas da música nacional e internacional. Acompanhada dos palhaços Pelanca (Álvaro Lages, também na guitarra) e Gastão (Danilo Dal Fara, também na bateria), a trinca constrói uma relação de interatividade com a plateia, por meio de dinâmicas musicais de improviso, coreografias coletivas e números de palhaçaria autorais. O power trio canta de Ângelo Máximo à Raul Seixas e apresenta números de alta tecnologia humana, desafiando o público com malabares de lenços, equilibrismo de fio de cabelo e improvisações musicais coletivas. Um espetáculo musical afetivo, que une gerações por meio da música, da criatividade e do humor.

Atividade presencial. Das 16h às 17h30, no auditório.

Com Palhaça Rubra.

Livre. Retirar senhas a partir das 15h (na entrada do auditório).

Um pouco sobre a história da Biblioteca Parque Villa-Lobos

Localizada dentro do parque de mesmo nome, a BVL foi inaugurada em 2015 e é um exemplo de revitalização do espaço urbano; seu prédio foi construído na área do antigo depósito de resíduos da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (CEAGESP).

Em 2019, a biblioteca foi finalista no Prêmio Excelência Internacional da Feira do Livro de Londres. Um ano antes, em 2018, ficou entre as cinco finalistas do Prêmio Biblioteca Pública do Ano promovido pela Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA), a mais importante entidade internacional da área. Ainda em 2018, recebeu a distinção de Honra ao Mérito no Prêmio IPL – Retratos da Leitura, realizado pelo Instituto Pró-Livro (IPL), com patrocínio da Associação Brasileira de Livros Escolares (Abrelivros), da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores de Livro (Snel).

“Comemorar nove anos da Biblioteca Parque Villa-Lobos é celebrar não apenas o tempo que passou, mas as inúmeras histórias que construímos juntos. Os mais de 2 milhões de visitantes que nos honraram com sua presença são a verdadeira essência deste espaço cultural. Cada livro emprestado, cada interação presencial e online, são testemunhos de uma jornada enriquecedora. Nossa biblioteca é um eco das histórias que contamos e das vidas que tocamos. Estamos gratos por fazer parte do enriquecimento cultural de tantas pessoas ao longo desses nove anos e ansiosos por continuar essa trajetória inspiradora”, explica Pierre André Ruprecht, diretor executivo da SP Leituras.

Marília Marton, Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, diz que o 9º aniversário da Biblioteca Parque Villa-Lobos é um momento para homenagear e reafirmar o poder duradouro das bibliotecas. “Os nossos valores de confiança, respeito e acesso livre e aberto ao conhecimento e às oportunidades de leitura são tão essenciais, hoje, como sempre foram. O papel da biblioteca não pode ser subestimado quando se trata da promoção da cultura da leitura, uma vez que oferece diversos serviços aos utilizadores da informação. É mais do que um espaço para as pessoas lerem e retirarem livros gratuitamente. São locais que apoiam a família, a educação e a aprendizagem ao longo da vida”.