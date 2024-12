Biblioteca Parque Villa-Lobos celebra 10 anos com programação especial gratuita

A Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL), equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e referência em leitura, cultura e lazer, celebra 10 anos com uma festa especial no dia 15 de dezembro, das 11h às 17h. A programação será gratuita, aberta ao público e contará com atrações para todas as idades. Você pode obter mais informações pelo site da biblioteca.

Localizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, a BVL, gerida pela Organização Social SP Leituras, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes e reúne mais de 12 mil sócios ativos. “Reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência, a Biblioteca Parque Villa-Lobos se consolidou como um espaço de memórias, conexões e aprendizado. Cada livro compartilhado e cada encontro realizado fazem parte de uma história coletiva e transformadora. Nossa biblioteca é um reflexo das narrativas que abraçamos e das vidas que impactamos. Com orgulho, olhamos para nossa trajetória e com entusiasmo projetamos os próximos capítulos dessa jornada inspiradora”, afirma Marília Marton, Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

As crianças poderão se divertir com uma programação variada no aniversário da Biblioteca Parque Villa-Lobos. O Programa Lê no Ninho, das 11h às 11h45, oferece uma experiência de leitura para a primeira infância. Das 11h às 15h, a Grafiqueta: Uma mensagem para a Biblioteca do futuro convida o público a criar cartões comemorativos com carimbos. Na Oficina Minichef, das 13h às 14h, os pequenos poderão decorar minibolos com confeitos coloridos, inspirando-se em histórias infantis. Encerrando as atividades, o espetáculo musical Bailamos com Tiquetê, das 16h às 17h, apresenta canções que celebram as alegrias e aventuras do universo infantil.

Jovens e adultos também terão atividades especiais, como o Bate-papo Quadrinhos na Biblioteca, das 11h30 às 12h30, discutirá a história do Troféu HQMIX, a relevância cultural dos quadrinhos no Brasil e o diálogo entre artistas consagrados e novos talentos, com a participação de nomes como Gualberto Costa, Jal Lovetro, Fábio Moon, Carol Ito e Orlando Pedroso. Já a Viagem Gastronômica – Clarice Lispector, das 15h às 16h, combina literatura e culinária, convidando os participantes a degustar pratos inspirados nas crônicas da autora e aprender receitas que remetem ao seu universo.

Também não faltarão atividades para curtir em família. Das 11h às 12h, o Leitura ao Pé do Ouvido trará trechos de livros dos finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2024, enquanto o Encontro com Urban Sketchers São Paulo, das 11h às 13h, reunirá artistas para retratar a biblioteca e seus arredores. Ao longo do dia, das 9h30 às 18h30, a Exposição HQMIX – 35 anos de história valorizará os quadrinhos e seus criadores. À tarde, a intervenção Poesias ao Vento, das 15h às 15h50, convidará o público a estourar balões que guardam poemas, músicas e contos, revelados em performances exclusivas. Já a Tarde de Lançamentos, das 14h às 16h, será uma oportunidade de conhecer 11 novas obras literárias e interagir com os autores.

Além disso, você poderá participar da inauguração do Espaço BibliON (Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo), uma super novidade para quem deseja acessar obras gratuitamente por meio da internet. Com uma ambientação “cool” e aconchegante, o local conta com puffs, tablets e totem carregador de celular que vão te manter conectado ao acervo diverso e rico da BibliON e é um cantinho ideal para estudar ou se divertir com seus gêneros de livro preferidos.

Para atrair e facilitar a locomoção do público até a biblioteca, um trenzinho vai circular pelas ruas do Parque Villa-Lobos com as Agentes Secretas, dupla de palhaças que vai animar a criançada e levar as famílias até a festa, onde acontecerão ao longo do dia as atividades para o público infantojuvenil. E, como não pode faltar em um aniversário, carrinhos de pipoca e algodão doce estarão no espaço da biblioteca durante toda a festa.

Serviço: Aniversário de 10 anos BVL Data: 15/12/2024Horário: Das 11h às 18:30h

Local: Biblioteca do Parque Villa Lobos

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP