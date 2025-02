Biblioteca Mário de Andrade celebra 100 anos com Concerto do Quarteto de Cordas

A Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade, a maior de São Paulo e a segunda do Brasil, está promovendo uma série de eventos gratuitos em comemoração ao seu centenário. A celebração culminará em um concerto do Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo, agendado para o dia 25 de fevereiro, às 15h, no espaço Tula Pilar. O evento não requer reserva de ingressos.

O Quarteto apresentará um programa musical que explora as raízes do Movimento Armorial, fundado por Ariano Suassuna na década de 1970. Este movimento artístico buscou unir a erudição à cultura popular nordestina, enfatizando a importância das tradições locais na construção da identidade brasileira.

Durante o concerto, o grupo interpretará obras do pianista e compositor Hercules Gomes, natural do Espírito Santo e atualmente residente em São Paulo. As peças “Cantiga”, “Baião” e “Frevo”, todas dedicadas ao quarteto, foram compostas especialmente para esta apresentação em 2021 e celebram a herança cultural armorial.

Os músicos que compõem o Quarteto de Cordas da Cidade são Betina Stegmann e Nelson Rios nos violinos, Marcelo Jaffé na viola e Rafael Cesario no violoncelo. Eles têm como objetivo proporcionar ao público uma imersão na rica musicalidade que permeia o Movimento Armorial.

A Biblioteca Mário de Andrade foi oficialmente inaugurada em 25 de fevereiro de 1925, conforme estabelecido pela Lei nº 2.836. Ao longo de seus 100 anos, a instituição se tornou um pilar da cultura paulistana, promovendo literatura e arte através de uma vasta programação anual.

Para celebrar seu centenário, a biblioteca planeja uma série de atividades culturais durante todo o ano, acessíveis gratuitamente aos cidadãos. As informações sobre as atrações serão divulgadas nas redes sociais da Biblioteca e no site da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

No ano passado, a biblioteca registrou mais de 469 eventos culturais variados, abrangendo apresentações teatrais, exibições cinematográficas, exposições e cursos. Com um acervo que conta com mais de 1,3 milhão de itens, a biblioteca tem se mostrado fundamental para o fomento à cultura na cidade.

Em 2024, mais de 207 mil pessoas visitaram a Biblioteca Mário de Andrade, evidenciando sua relevância como um espaço cultural inclusivo que oferece diversas oportunidades aos paulistanos.

Para mais detalhes sobre os eventos programados para fevereiro e outras informações sobre as atividades culturais municipais, os interessados podem acessar o site oficial ou as redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Serviço:

Atração: Quarteto de Cordas da Cidade – Especial 100 Anos da Biblioteca Mário de Andrade

Data: 25/02 | Horário: 15h

Local: Espaço Tula Pilar | R. da Consolação, 94 – República

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: O concerto dialoga com o Movimento Armorial e apresenta obras que celebram as raízes culturais do Brasil. Destaque para Hercules Gomes, cujas composições homenageiam a tradição musical nordestina.