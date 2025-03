Biblioteca em Paraisópolis recebe Mafuane Oliveira no Dia do Contador de histórias

Estimular a leitura tem sido um desafio no Brasil. De acordo com a edição de 2024 da Pesquisa Retratos da Leitura do Instituto Pró-Livro, nos últimos quatro anos, houve uma redução de 6,7 milhões de leitores no país. Pela primeira vez na série histórica da pesquisa, a proporção de não-leitores é maior do que a de leitores na população brasileira: 53% das pessoas não leram nem parte de um livro – impresso ou digital – de qualquer gênero.

Na contramão desse movimento, o contador de histórias é uma profissão tradicional que tem ganhado destaque nas últimas décadas, principalmente no contexto da educação infantil. De acordo com Fernanda Renner, Coordenadora Pedagógica do Pró-Saber SP, organização social que atua com leitura e brincadeira há mais de 20 anos em Paraisópolis, uma das maiores comunidade em São Paulo, crianças expostas a histórias desde cedo têm maiores chances de se tornarem leitores habituais.

Para celebrar essa profissão, no Dia do Contador de Histórias, 20/03, o Pró-Saber SP recebe a contadora de histórias Mafuane Oliveira, pesquisadora, educadora e mestre pelo Instituto de Artes da UNESP. O evento acontece às 15h com entrada gratuita.

Suas pesquisas se dedicam aos temas da memória, performance, oralidade, oralituras afro-brasileiras, literatura infantojuvenil e culturas da infância.

Na data, ela mergulhará no conto “Cinderela do Rio”. Inspirado em versões da Cinderela encontradas no Nordeste brasileiro, a narrativa transporta os ouvintes para um universo repleto de paisagens culturais e ícones regionais.

No lugar da fada madrinha, há a apresenta de um peixe encantado, uma rosa mágica, comadres, meninas chamadas Maria e um rio que muda o curso da vida. A história também é enriquecida por ritmos afro-brasileiros, proporcionando uma experiência envolvente e musical.

Mais de 100 livros por ano

A contação de histórias faz parte do cotidiano da organização social Pró-Saber SP, localizada em Paraisópolis (SP). O espaço incentiva crianças e jovens a lerem por meio de projetos que estimulam a leitura e brincadeira, além de uma biblioteca gratuita com mais de 20 mil títulos onde é possível passar o dia lendo ou levar livros para casa.

Desde sua inauguração, a biblioteca se consolidou como um polo cultural na cidade, promovendo lançamentos, encontros com autores e atividades literárias. Escritores renomados já passaram pelo espaço como Itamar Viera Júnior, José Carlos Lollo, Blandina Franco, Sidney Meireles, José Roberto Torero, Rodrigo Andrade, Silvana Rando, Eva Furnari e Lúcia Hiratsuka.

Serviço: Contação de Histórias com Mafuane Oliveira

20/03 às 15h

Pró-Saber SP – R. Manoel Antônio Pinto, 974 – Paraisópolis

Entrada gratuita