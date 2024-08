Biblioteca digital de Ribeirão Pires põe em destaque obras do escritor Ariano Suassuna

A FLIRP – Feira Literária de Ribeirão Pires coloca em evidência a vida e a obra do escritor Ariano Suassuna. Durante o evento, os visitantes conhecerão mais sobre a trajetória do paraibano, um dos autores mais reconhecidos no País e no mundo. Para garantir o acesso do público aos títulos assinados por Suassuna, a organização da Feira indicará a Biblioteca Digital da cidade, implantada neste ano, e que possibilita a leitura de mais de 30 mil livros gratuitamente.

Em sua página inicial, a Biblioteca Digital da cidade sugere leitura de obras clássicas do escritor, filósofo e intelectual paraibano. Dentre os livros estão destacados: A Pena e a Lei, Auto da Compadecida, História de Amor de Fernando e Isaura, História d’O Rei Degolado nas Cantigas do Sertão, Uma Mulher Vestida de Sol e entre diversos outros volumes.

Para acessar a biblioteca, o usuário deve fazer cadastro gratuito e utilizar um e-mail válido, o seu nome, o dia em que nasceu e o seu CPF. Após preencher os campos determinados, a autorização leva algumas horas para ocorrer.

A Biblioteca Digital pode ser acessada de forma gratuita por todos os moradores da Estância. Além das obras de Ariano Suassuna, o usuário pode usufruir de mais de 30 mil e-books e mais de 3 mil audiolivros. Dentre as editoras, há publicações do Grupo Record, Novo Século, Editora Melhoramentos, Harpers Collins e Sextante, por exemplo. O banco de dados contará com, no mínimo, 30 publicadoras.

A Prefeitura de Ribeirão Pires adquiriu série de computadores e um sistema para criar biblioteca digital e que poderá ser acessada pelos celulares dos moradores da Estância.

A FLIRP – Feira Literária de Ribeirão Pires ocorre neste fim de semana, nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, no Paço Municipal da Estância (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro), com entrada gratuita e solidária, com 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet.