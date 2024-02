Biblioteca de São Paulo celebra 14 anos com programação especial

No dia 8 de fevereiro, a Biblioteca de São Paulo, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela SP Leituras, completa 14 anos de existência, celebrando uma trajetória marcada por significativas transformações no cenário urbano da região que, outrora, foi o espaço da Casa de Detenção de São Paulo. Mais do que um ambiente literário, a biblioteca é testemunha das mudanças positivas do seu entorno. Ao ser inaugurada, em 2010, o local passou de um símbolo de reclusão para um polo de inclusão e cultura, proporcionando acesso ao conhecimento para todos os estratos sociais.

O acervo vasto e diversificado da biblioteca, atualmente com mais de 47 mil obras, não preenche apenas as estantes, mas também os corações de seus mais de 3,7 milhões de frequentadores até então. Por meio de programas educativos, eventos culturais e atividades comunitárias, ela se destaca como um catalisador para a transformação social na zona norte.

Esse reconhecimento é evidenciado pelo título de Finalista na categoria Biblioteca do Ano, do International Excellence Awards 2018, entregue durante a Feira do Livro de Londres, uma das mais respeitadas do setor. Além disso, a BSP já conquistou o Prêmio IPL (2016), na categoria Melhor Biblioteca do Ano, o Prêmio Ações Inclusivas (2013), da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, consolidando seu compromisso com a excelência e inclusão e, em dezembro de 2023, foi contemplada com o Selo de Direitos Humanos e Diversidade, na categoria Pessoas em Situação de Rua, uma iniciativa promovida anualmente pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDH-SP).

À medida que a Biblioteca de São Paulo se prepara para comemorar seu aniversário, é importante reconhecer o seu papel como agente de mudança e como um ponto de referência e acolhimento para toda comunidade do entorno. “A biblioteca não é um repositório de livros, mas um farol que ilumina um futuro promissor para todos aqueles que buscam conhecimento e oportunidades. Essa é a função da BSP, ser um local de acolhimento e descobertas”, explica Pierre André Ruprecht, diretor executivo da SP Leituras.

Um caso inspirador é o de Raul Westin, que frequenta a Biblioteca de São Paulo desde 2019. Após se aposentar e com mais tempo livre, decidiu explorar os centros culturais da cidade. Em uma de suas visitas, teve a oportunidade de conhecer a BSP e se encantou com a programação diversificada e gratuita. Raul ama ler e aprender coisas novas e com a biblioteca teve a oportunidade de ampliar ainda mais seus horizontes intelectuais. Foi por meio dos clubes de leitura que ele não apenas encontrou novos amigos, mas também conheceu a sua namorada. “A experiência na Biblioteca de São Paulo enriquece não apenas a vida intelectual, mas também tece laços significativos que ilustram como o acesso à cultura e ao conhecimento podem transformar positivamente a trajetória de uma pessoa. Esse é um dos vários exemplos que temos encontrado na biblioteca”, exemplifica Pierre.

Na visão de Raul, “a vida é uma constante jornada de aprendizado, e aqueles que não exploram os recursos oferecidos pela biblioteca estão deixando passar a chance de descobrir um universo repleto de conhecimento, amizade e liberdade”.

A Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton, destaca a diversidade e acessibilidade da biblioteca. “A BSP oferece acesso gratuito e uma vasta gama de recursos, incluindo livros, revistas, jornais e informações on-line. Esta acessibilidade garante que todos tenham oportunidades iguais para se informar, enriquecer as mentes, alargar os horizontes e adquirir conteúdos sobre diversos assuntos. Quer seja para fins educativos, de investigação ou de interesse pessoal, a biblioteca pública democratiza o conhecimento. Que venham muitos aniversários.”

Além das páginas: Uma programação à altura de seu legado

E como parte integrante desta celebração, a BSP preparou uma série de eventos para enaltecer a diversidade cultural e o compromisso de proporcionar experiências enriquecedoras para todas as idades. “Este é o nosso presente para você, nosso público que, ao longo desses 14 anos, tem sido a razão de nossa existência. Convidamos todos e todas a se unirem a nós nesse mês de celebração, aprendizado e confraternização. Juntos, escrevemos mais um capítulo marcante na história da Biblioteca de São Paulo”, finaliza Pierre.

Confira abaixo a programação:

ANIVERSÁRIO 14 ANOS BSP – Fevereiro

Dia 8 – Luau, das 13h às 14h, com equipe BSP.

Atividade apresenta aos jovens temas relacionados à música, literatura e poesia.

Com Equipe BSP. Não é necessário inscrição.

Arte Stencil | Oficina de Graffiti, das 14h às 16h, com Ricardo Tatoo.

É tempo de festa na biblioteca! No mês em que comemoramos nosso aniversário de 14 anos, convidamos você a participar da criação de um painel temático a partir da arte stencil e do grafitti. Durante a atividade, os participantes poderão criar seu próprio molde stencil, fazer sua aplicação com tintas spray e aprender um pouco sobre a história e a prática desta técnica artística. A partir de 14 anos.

Dia 17 – Segundas Intenções, das 15h às 17h, com Mario Prata.

O Segundas Intenções é um programa mensal da biblioteca que convida escritores, ilustradores, quadrinistas e demais figuras do universo literário para uma conversa instigante sobre carreira, processos criativos, peculiaridades da profissão e detalhes sobre obras já publicadas ou que ainda estão por vir. Mediação de Manuel da Costa Pinto.

Dia 24 – Lançamento de livro, das 16h às 18h.

Ao longo de 2023, os participantes da primeira edição do Ateliê de Criação Literária puderam desenvolver suas habilidades de escrita em prosa e verso junto a escritores que são referências na literatura contemporânea brasileira. Para coroar o fim desse ciclo, a BSP promove o lançamento da antologia exclusiva “AZEYTONAS EM BRASA: autores para degustar {vivos}” que reúne, a partir da curadoria de Olyveira Daemon, os melhores textos produzidos pelos “atelienses”. A festa contará, também, com uma intervenção artística do grupo Contadores de Mentira, que acontecerá no auditório da biblioteca, e com um show de jazz do Trio da Tica, na tenda externa.

Dia 28 – Intervenção Meus brinquedos e minhas brincadeiras, das 13h às 14h, com a Cia. Caixotes Viajantes.

A intervenção reúne em seu roteiro algumas das vivências do caixeiro viajante Junio Alexandrino que fazem referência à sua região natal, o Nordeste. São experimentos que dialogam com a ludicidade da infância, trazendo olho no olho, afeto, cultura popular, história oral, encontro em roda, música popular, manuseio e construção de brinquedos.

Espetáculo “A Viagem lúdica”, das 14h às 15h, com a Cia. Malas Portam.

O espetáculo musical cênico propõe brincar com a imaginação do público, levando-o a uma viagem por meio do universo lúdico, narrando e cantando músicas autorais, ressignificando objetos do cotidiano e utilizando-os como instrumentos musicais e adereços cênicos.

Além de todas essas atividades especiais para celebrar os 14 anos da BSP, o mês está repleto de programações para todos os públicos, como a aula expositiva sobre Narrativas breves, que acontece no dia 15 de fevereiro, das 15h às 17h, com Joca Reiners Terron, e o curso de Ilustração de Poemas, nos dias 27 e 29 de fevereiro, das 13h às 17h, com Lúcia Hiratsuka. Para conhecer a programação completa da biblioteca acesse: https://bsp.org.br/agenda/