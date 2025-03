Biblioteca de Ribeirão Pires terá leitura de livros com autores neste sábado (15)

A Biblioteca Municipal Olavo Bilac em Ribeirão Pires será palco de evento especial que faz parte da celebração de aniversário de 71 anos da cidade. Neste sábado (15), a partir das 10h, haverá sessões de leitura de livros com a participação de escritores ribeirão-pirenses convidados.

As atividades começam às 10h com a leitura de “O Céu e o Mar”, conduzida pelo autor Gil Silva. O livro, que narra uma aventura entre os elementos da natureza, promete encantar as crianças com histórias que instigam a imaginação e o respeito pelo meio ambiente. Logo em seguida, às 11h, o escritor Rafael Marques apresenta sua obra “As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires”. O livro utiliza elementos da cidade como pano de fundo para uma narrativa mágica, destacando as riquezas culturais e naturais de Ribeirão Pires. A obra é uma celebração à identidade local, tornando-se especialmente relevante para as crianças que vivem na região.

A partir das 14h, haverá roda de conversa literária com as escritoras Daniela Simone Terehoff Merino e Cláudia Terehoff Merino. Elas produziram o livro “Dona do Mar ou Em Busca de Mim”, com ficção construída por meio de relatos reais, entre eles alguns colhidos no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Ribeirão Pires. O livro apresenta o personagem principal que busca redescobrir seus sonhos e enfrenta os desafios impostos pela ansiedade.

Arquivo Pessoal

“A Biblioteca abrirá suas portas para receber famílias interessadas em momentos de aprendizado e entretenimento. A proposta é conectar os leitores diretamente aos autores e suas obras, incentivando o hábito da leitura utilizando os equipamentos públicos”, comentou a secretária de Cultura, Rosí Ribeiro de Marco.

Haverá também sorteio do livro das duas autoras que foi financiado pela Lei Paulo Gustavo (nº195/2022), do Governo Federal, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura.

A entrada é solidária, podendo doar 1 kg de alimento não perecível ou ração para pets.

A Biblioteca Municipal Olavo Bilac está localizada no Complexo Ayrton Senna – Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro.