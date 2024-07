Biblioteca Cecília Meireles promove sarau no sábado

A Biblioteca Cecília Meireles, em Santo André, realiza neste sábado (13) seu segundo Sarau após a reinauguração em abril deste ano. O microfone estará aberto para todos que quiserem participar do Sarau, sem necessidade de inscrições, seja cantando, recitando poemas, contando histórias, causos, divulgando livros ou simplesmente assistindo as apresentações. O evento começa às 13h30 e tem entrada gratuita.

Com perspectivas de se tornar um evento mensal, sempre no segundo sábado de cada mês, o Sarau é uma das ações que consolida o novo perfil da biblioteca Cecília Meireles, com novas atividades culturais, oficinas, grupo de regate às memórias do bairro, atividades de leitura, entre outras. O equipamento tem a missão de ser uma referência em cultura na região onde está inserido e um centro de convivência para a população do entorno e os usuários da Policlínica Parque das Nações, que fica bem ao lado da biblioteca.

Até por isso, o equipamento foi o primeiro a contar com o projeto Transformações Urbanas, fruto de uma parceria entre as secretarias de Cultura e Saúde. O projeto Transformações Urbanas foi selecionado pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que financiou a obra a partir da aprovação do Conselho Municipal de Política Pública.

Inaugurada em 1967, a Biblioteca Cecília Meireles passou por ampla por reforma, modernização e adequação de acessibilidade, processo no qual foram realizados troca de piso e telhado, adequação da acessibilidade, reforma dos banheiros, novo balcão de atendimento, elétrica, iluminação, pintura e hidráulica. A entrega da Biblioteca revitalizada aconteceu dia 28 de abril deste ano.

A Biblioteca Cecília Meireles fica na praça Waldemar Soares, s/nº, entre o Santuário Nosso Senhor do Bonfim e a Policlínica Parque das Nações.