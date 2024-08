Biblioteca Cecília Meireles promove sarau no sábado

A Biblioteca Cecília Meireles, em Santo André, realiza mais um sarau neste sábado (17). A partir das 13h30, o microfone estará aberto para quem quiser participar, seja recitando poemas, contando histórias, causos ou até cantando. Não é preciso fazer inscrições antecipadas. Basta chegar e participar ou assistir. A entrada é gratuita.

Este é o terceiro sarau realizado na Biblioteca Cecília Meirelles depois da reinauguração do equipamento após reforma, em abril deste ano. O sarau, que acontece no segundo sábado de cada mês, é uma das ações implementadas para consolidar o novo perfil da Biblioteca Cecília Meireles, que ganha um maior número de atividades culturais, e com isso a missão de se tornar um ponto de referência da cultura na região, um centro de convivência para a população da região e também para os usuários da Policlínica Parque das Nações, que fica bem ao lado da biblioteca.

Acessibilidade e inclusão – As bibliotecas Vila Sá e Vila Palmares também têm programação especial neste mês de agosto. Nesta sexta-feira (16), a Biblioteca Vila Palmares recebe o teatro de fantoches e a gincana lúdica sobre acessibilidade e inclusão promovidos pelas arte-educadoras Márcia Freitas Sousa e Ive Hiluany, às 10h. As atividades voltam a acontecer dia 30 deste mês, no mesmo horário, na biblioteca da Vila Sá.

Serviço

Sarau da Biblioteca Cecília Meireles

Data: 17/8 (sábado), às 13h30

Endereço: Praça Waldemar Soares, s/n – Parque das Nações

Teatro de fantoches e gincana lúdica na Biblioteca Vila Palmares

Data: 16/8 (sexta-feira), às 10h

Endereço: Rua Arnaldo Rocha, 220

Teatro de fantoches e gincana lúdica na Biblioteca da Vila Sá

Data: 30/8 (sexta-feira), às 10h

Endereço: Avenida Nova Iorque, s/n