Biblioteca Cecília Meireles promove primeiro sarau do ano

Neste sábado (15), a Biblioteca Cecília Meireles, em Santo André, realiza a primeira edição do seu já tradicional sarau. A partir das 13h30, o microfone estará aberto para quem quiser participar, seja recitando poemas, contando histórias, causos ou até cantando.

Não é preciso fazer inscrições antecipadas. Basta chegar e participar ou assistir. A entrada é gratuita.

O sarau da Biblioteca Cecília Meireles, que acontece no segundo sábado de cada mês desde a reinauguração do espaço após revitalização, em abril do ano passado, é uma das ações implementadas para tornar o local um ponto de referência da cultura na região, um centro de convivência para a população do entorno e também para os usuários da Policlínica Parque das Nações, que fica ao lado da biblioteca.

Mais de 50 pessoas participam do sarau em cada encontro. Boa parte desse público é composta por idosos, que aproveitam a oportunidade para contar causos, socializar e espantar a solidão, mas o sarau é frequentado também por jovens e adolescentes, perfil que cresce cada vez mais.

O público é, em sua maioria, de Santo André, mas o sarau já recebe participantes de outras cidades do ABC.

Serviço

Sarau da Biblioteca Cecília Meireles

Data: 15/2 (sábado)

Horário: 13h30

Endereço: Praça Waldemar Soares, s/n – Parque das Nações