Biblioteca Cecília Meireles abre inscrições para Clube do Livro com autora Tatiana Corrales

A ideia de que os personagens do folclore são reais é a tônica do livro “Elena e o resgate do pequeno Xugo”, que vai ser a obra base do Clube do Livro com a autora andreense Tatiana Corrales, que acontece na Biblioteca Cecília Meireles, em encontros aos sábados, de 8 de março a 5 de abril em Santo André. As inscrições estão abertas até o dia 7 de março e podem ser feitas clicando aqui.

A iniciativa tem como objetivo incentivar nas crianças o hábito e o prazer da leitura, tendo como ponto de partida não só a literatura nacional, mas também uma obra escrita por uma autora de Santo André. Além disso, o Clube do Livro será uma oportunidade para que as crianças obtenham mais familiaridade com as bibliotecas da cidade.

Voltado para crianças com idade entre 8 e 14 anos, o Clube do Livro é composto por cinco encontros com duração de uma hora e meia cada, com uma programação pensada para mostrar como a leitura pode ter um aspecto coletivo e que a partilha daquilo que se aprende nos livros é um conteúdo potente de significados quando compartilhado com outras pessoas.

Para isso, cada encontro possui uma programação específica, com leitura de capítulos do livro, apresentação da autora e conversa sobre a obra, e também sobre o processo de criação da história e dos personagens, bem como momentos lúdicos com jogos e brindes. Há opção de turmas das 9h às 10h30 e das 11h às 12h30.

O livro conta a história de Elena, uma garota de 10 anos que mora em Nova Iorque com seu pai e passa as férias na casa de seus avós maternos, localizada na floresta amazônica, no Brasil. Algumas circunstâncias inesperadas e inusitadas levam Elena a descobrir que as histórias que ouvia de seu avô sobre o folclore brasileiro são surpreendentemente verdadeiras.

Mesmo com a insegurança em ficar longe de seu pai e os desafios do choque cultural, Elena conhece três novos melhores e inseparáveis amigos: um mico-leão-dourado, uma linda e debochada saci-pererê e um boitatá corajoso e sabichão.

Com a ajuda deles, ela descobre o Mundo Natural e conhece segredos sobre seu passado e de sua mãe, que faleceu quando ela ainda era um bebê. Em meio aos conflitos e incertezas sobre quem ela realmente é, Elena e seus amigos se deparam com os malignos curupiras e partem numa aventura para resgatar o pequeno Xugo, que não conseguiu escapar das terríveis e horripilantes criaturas.

A autora Tatiana E. S. Corrales nasceu e mora em Santo André, e cursa pós-graduação em Literatura Brasileira. É autora de três livros infantojuvenis: Elena e o mistério da libélula prateada; Elena e o segredo do oeste da Amazônia, além de Elena e o resgate do pequeno Xugo.