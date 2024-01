Biah Rodrigues e Sorocaba anunciam gravidez de gêmeos

Biah Rodrigues, mulher do cantor sertanejo Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba, utilizou suas redes sociais neste domingo, 21, para compartilhar a gestação de gêmeos. É a terceira gravidez dos dois, que também são pais de Fernanda, 2 anos, e Theo, 3 anos.

O post foi compartilhado com a frase bíblica: “‘Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles.’ Salmos‬ ‭126‬:‭1‬-‭2‬”, em vídeo com a família reunida em alegria. “Agora somos 6″, finaliza Biah.

Internautas desejaram felicidades e bênçãos à família: “que alegria meus amigos! Que Deus abençoe essa família linda de vocês sempre!”, escreveu um. “Que notícia maravilhosa, Deus abençoe vocês!“, disse outro seguidor.

Biah e Sorocaba são casados há quatro anos. Em julho do ano passado, a modelo revelou que o casamento com o sertanejo “nunca foi tão maravilhoso assim”. Os dois romperam com a relação após a influenciadora descobrir uma traição por parte do marido, mas reataram em seguida depois de conversar com parentes e pastores. O sertanejo traiu a mulher após o nascimento do primeiro filho do casal; a modelo falou sobre o assunto em um culto e testemunho repercutiu na internet.