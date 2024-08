Bia Souza diz que ficha ainda não caiu e quer ser exemplo após Olimpíadas

Primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024, Bia Souza ainda tem ‘dificuldades’ para assimilar a ideia de ser uma campeã olímpica.

A judoca disse que a ficha ainda não caiu. Em participação no Domingão com Huck, a brasileira disse que o título foi mais do que ela própria esperava.

A atleta quer ser referência após o ouro nas Olimpíadas. Bia citou os exemplos que teve em casa e com os treinadores para dizer que quer ser uma referência para mulheres e crianças.

Bia Souza falou sobre o que sentiu no momento do pódio. A judoca citou uma breve interação que teve com Raz Hershko, israelense que foi derrotada por ela na luta pelo ouro.

O QUE ELA DISSE?

Ficha não caiu. “Está caindo a ficha ainda. Ser campeã olímpica é muito mais do que eu imaginava. No judô, a gente sempre fala que é uma vida por um dia. Ter essa realização, trazer essa medalha de ouro para o Brasil, receber o carinho de todo mundo, da forma que eu estou recebendo, está sendo maravilhoso. Nunca achei que seria dessa forma.”

Ser exemplo. “Primeiramente dentro de casa, tenho os melhores pais do mundo, minha família é incrível. Dentro do tatame também, só tive excelentes exemplos. Da mesma forma que eu tive excelentes referências, eu quero ser uma referência também. Não só para a mulherada, mas para a criançada. Acreditem, é possível ter o mundo nas mãos. Tudo é para as mulheres, basta a gente querer, acreditar e confiar. Nós somos muito, mas muito mais fortes do que a gente pensa.”

Momento do pódio. “Estava olhando todo o cenário, a arquibancada lotada, eu olhando assim, vi a bandeira ali, aí eu olhei para lado e a israelene estava assim: ‘sorria’. Mas estava passando um filme ali na minha cabeça.”