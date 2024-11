Bia Martins encerra a temporada da HB20 Racing Cup em Interlagos

A piloto paraibana Bia Martins (Volda Peças / Hipper Freios / OMP Racing e Bell Helmets / Pilot Up / Empwr Corretora / Oficina Certa /GHC incorporações) encara, neste fim de semana, a etapa final da HB20 Racing Cup no Autódromo de Interlagos, palco de grandes histórias do automobilismo brasileiro. Determinada a fechar a temporada com chave de ouro, a piloto chega confiante para superar os desafios de um dos circuitos mais técnicos e emblemáticos do país.

KMCom/Jackson de Souza/Divulgação

Nesta sexta-feira (23), durante a tomada de tempos, Bia lidou com imprevistos mecânicos que comprometeram o desempenho. “Estamos andando no asfalto novo, o mesmo que foi usado na F1, e isso deixou a pista bem diferente. A composição mudou bastante, e o clima também está meio instável. Infelizmente, tive um problema no motor e precisaram trocá-lo. Mesmo assim, fui pra pista, mas quando cheguei percebi que estava com a calibragem dos pneus errada. Não consegui uma boa posição no grid, mas agora é olhar pra frente e focar nas corridas,” explicou a piloto.

KMCom/Jackson de Souza/Divulgação

Apesar das dificuldades, Bia segue determinada e pronta para encarar as corridas decisivas do fim de semana. “Correr em Interlagos é sempre especial, ainda mais com tantas mudanças no circuito. O objetivo é dar o meu melhor e aproveitar ao máximo essa experiência, levando comigo a energia da minha terra, a Paraíba”, destacou.

KMCom/Jackson de Souza/Divulgação

A programação promete fortes emoções para os pilotos e fãs da HB20 Racing Cup. A primeira corrida será disputada no sábado (23), às 12h10, e a segunda no domingo (24), às 10h35, encerrando oficialmente a temporada 2024 da categoria.