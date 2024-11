Bia Martins anuncia estreia no Turismo Nacional pela GS Sports em 2025

A piloto Bia Martins (Volda Peças / Hipper Freios / OMP Racing e Bell Helmets / Pilot Up / Empwr Corretora / Oficina Certa /GHC incorporações) confirmou nesta terça-feira (26) que dará um novo passo em sua carreira automobilística na temporada 2025. Após competir na HB20 Racing Cup, a paraibana estreará no Turismo Nacional pela equipe GS Sports. Ela terá como companheiros de equipe Guilherme Sirtoli, piloto experiente e proprietário da equipe, e Murilo Fiore, seu marido.

Bia competirá na categoria B, que inclui tanto provas sprint quanto corridas de endurance, pontuando também para o campeonato geral (overall). A classe é um importante degrau de acesso à Stock Car e oferece um incentivo especial: o campeão da B garante isenção da temporada seguinte na categoria A.

“Estou muito empolgada com essa nova etapa. Ter o Guilherme como referência dentro da equipe será um grande diferencial, já que ele conhece bem o campeonato e pode nos ajudar no desenvolvimento. Além disso, dividir os boxes com o Murilo será especial e uma motivação a mais para alcançarmos bons resultados. Acredito que teremos uma temporada competitiva e de muito aprendizado”, destacou Bia.

Desafios na etapa final da HB20 Racing Cup em Interlagos

O último compromisso de Bia Martins na HB20 Racing Cup aconteceu neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, durante a grande final da temporada 2024. A piloto enfrentou problemas mecânicos no carro desde os treinos de sexta-feira e, no domingo, foi prejudicada por um mal-estar que a impediu de competir em condições ideais.

“Infelizmente, as coisas não saíram como planejado. Apesar de termos resolvido os problemas no carro, não estava me sentindo bem fisicamente no domingo e apenas cumpri tabela. Apesar disso, avalio a temporada de forma positiva. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, e acredito que as experiências deste ano serão importantes para uma boa estreia no Turismo Nacional”, afirmou.

Com a temporada 2024 concluída, Bia Martins já inicia os preparativos para o novo desafio, buscando se consolidar como uma das promessas no cenário do automobilismo nacional.