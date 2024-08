Bia Haddad vence nove games seguidos e vira jogo de estreia no US Open

O começo não foi dos mais empolgantes, mas Beatriz Haddad Maia jogou um tênis agressivo, preciso e lindo de ver desde o início do segundo set contra a armênia Elina Avanesyan, número 51 do mundo, nesta terça-feira, pela primeira rodada do US Open. Depois de perder o set inicial, a brasileira de 28 anos, atual #21 do mundo, venceu nove games seguidos, virando o jogo e disparando na frente até garantir sua vaga na segunda rodada por 4/6, 6/0 e 6/2.

Em sua quarta participação na chave principal do torneio nova-iorquino, Bia avança à segunda rodada pela terceira vez. A paulista, contudo, jamais alcançou a terceira fase. Para quebrar a barreira, ela precisará superar, na quinta-feira, a espanhola Sara Sorribes Tormo, que estreou com vitória sobre a americana Alexa Noel por 6/1 e 6/3.

Bia e Sorribes Tormo já se enfrentaram seis vezes no circuito, e a vantagem nos confrontos diretos é da brasileira, que soma quatro vitórias.

Bia começou a partida perdendo seu game de saque ao dar três pontos de graça em sequência: duas duplas faltas e um erro não forçado de backhand. O game ruim acabou sendo crucial para a definição do primeiro set. Desde que abriu 2/0, Avanesyan confirmou seus serviços sem ceder break points. A armênia ainda teve dois set points no nono game, com a brasileira sacando, mas Bia se salvou muito bem e forçou a oponente a sacar para o set em 5/4. Avanesyan, contudo, confirmou e fez 6/4 sem ser ameaçada.

Bia só foi conquistar um break point no segundo game do segundo set, mas viu sua agressividade recompensada quando encaixou uma paralela indefensável de backhand e quebrou Avanesyan. Logo, a brasileira abriu 3/0, e a torcida brasileira na Quadra 7 se animou. À frente no placar e com a confiança renovada, a paulista seguiu jogando um tênis agressivo e dominando o duelo. Com mais linda cruzada, preparou o ponto para quebrar Avanesyan mais uma vez e abrir 4/0. Pouco depois, Bia já estava sentada na virada de lado após completar o pneu: 6/0.

O terceiro set começou, e Bia continuava senhora do jogo. Já no segundo game, com uma passada de forehand na corrida, anotou mais uma quebra. Até ali, a brasileira já somava oito games vencidos em sequência. Avanesyan só freou o bom momento da brasileira no quarto game, quando confirmou seu serviço e deixou o placar em 3/1. Pouco fez diferença. Bia seguiu atacando com precisão – terminou a partida com 22 winners – e voltou a quebrar a armênia no sexto game. Avanesyan esboçou uma última tentativa de reação ao quebrar o saque de Haddad Maia e deixar o placar em 5/2, mas perdeu seu serviço em seguida.