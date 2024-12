Bia Haddad reforça equipe técnica para potencializar carreira no tênis

A tenista Beatriz Haddad Maia, atual número 17 do ranking mundial e principal representante do tênis brasileiro, anunciou recentemente mudanças significativas em sua equipe técnica para a próxima temporada do circuito profissional. A jogadora firmou parceria com o francês Maxime Tchoutakian, reconhecido por sua colaboração anterior com a renomada Victoria Azarenka, ex-número um do mundo e bicampeã do Australian Open.

A integração de Tchoutakian à equipe de Bia Haddad ocorrerá já na United Cup, evento que marcará o início das competições do ATP Tour e WTA Tour em 2025. Ele se juntará ao treinador Rafael Paciarani, que já orienta a brasileira. Além disso, Fernando Alves, fisioterapeuta da seleção brasileira feminina de vôlei, passará a integrar oficialmente a comissão técnica, após colaborações pontuais no ano anterior.

Maxime Tchoutakian, de 30 anos, traz consigo a experiência adquirida durante seu período como treinador de Victoria Azarenka, posição que ocupou até novembro deste ano. Antes de sua carreira como técnico, ele teve uma breve passagem como jogador e recebeu formação na academia de Patrick Mouratoglou, famoso por treinar atletas como Serena Williams e Simona Halep.

No ano de 2024, Bia Haddad obteve resultados expressivos ao conquistar o título de duplas no WTA 500 de Adelaide e vencer o WTA 500 de Seul. Esses triunfos contribuíram para que ela igualasse sua melhor posição no ranking da WTA, alcançando o décimo lugar pela segunda vez em sua carreira – marca atingida originalmente em junho de 2023 após uma performance notável nas semifinais de Roland Garros.

Com essas mudanças estratégicas em sua equipe técnica, Bia Haddad busca não apenas consolidar suas conquistas recentes, mas também almeja novos desafios e sucessos na próxima temporada do circuito internacional de tênis.