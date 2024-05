Bia Haddad perde na estreia em Roland Garros e sofrerá queda em ranking

Beatriz Haddad Maia terminou o Aberto da França de 2023 entre as dez melhores do mundo no tênis. Neste ano, ao fim da disputa em Roland Garros, provavelmente não estará entre as 20 primeiras do ranking da WTA, a associação das tenistas profissionais.

A brasileira fracassou na tentativa de defender os pontos obtidos com a campanha que a levou às semifinais na temporada passada. Na noite parisiense de segunda-feira (27), ela perdeu para a italiana Elisabeta Cocciareto, número 51 do mundo.

Logo na primeira rodada do Grand Slam francês, a brasileira de 27 anos foi superada por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1. Ela começou bem, mas viu a adversária crescer e vencer oito dos últimos nove games da partida, fechada em 2h29.

Bia Haddad, que chegou ao torneio como 14ª colocada do mundo, perderá 770 pontos na próxima lista da WTA e cairá, no mínimo, para a 18ª posição. É provável, porém, que a queda seja mais brusca, a depender dos resultados no saibro de Paris.

Sua derrota fechou um péssimo dia para o Brasil, que tinha seis tenistas nas chaves principais de simples, o maior número desde 1988. Cinco caíram na primeira rodada: Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Thiago Wild, Thiago Monteiro e Gustavo Heide.

Resta apenas Felipe Meligeni, que fará a sua estreia na terça (28), com uma tarefa duríssima. Ele enfrentará o norueguês Casper Ruud, sétimo colocado no ranking da ATP, a associação dos tenistas profissionais.