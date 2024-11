Bia Figueiredo vai ao Velocita para final da Mit Cup e FIA Girls on Track Brasil Estágio em Motorsports

Neste sábado, 23, será disputada a sétima e última etapa da Mitsubishi Cup 2024 no circuito de terra do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). E Bia Figueiredo estará lá, com o time do FIA Girls on Track Brasil no Mitsubishi Eclipse Cross R #61 da equipe Spinelli Racing, e com as oito estudantes de engenharia que participarão da última edição do Estágio em Motorsports desta temporada.

A bordo, estarão a piloto Pâmela Bozzano e a navegadora Elisa Lacerda. No suporte a elas, Ana Cristina da Silva, experiente mecânica de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, dona de diversas especializações, que está com o time há várias etapas, e Isabella Queiroz, técnica em mecatrônica especializada em gestão de projetos e manufatura aditiva, que cursa o quarto ano de engenharia aeroespacial e de materiais da Universidade Federal do ABC, e já integrou a equipe na etapa de Ibirá (SP), em julho.

Experiente, Elisa Lacerda tem 29 anos de idade e 15 de rally. Primeiro andou no rally de regularidade Mitsubishi Motorsports, e nos últimos anos disputou a Mit Cup, sempre com seu pai, Valdir Lacerda. Foram campeões da categoria L200 Triton ER da Mit Cup 2022, acumulam muitos pódios, e ela já foi premiada como a melhor navegadora em uma das etapas.

“Desta vez conseguimos um time completamente feminino. A Elisa iria estrear conosco em Ibirá, mas surgiu a necessidade de ela estar no trabalho aos sábados, e, com isso, só agora se tornou possível termos a primeira experiência com uma navegadora” explica Bia, presidente da Comissão Feminina de Automobilismo (CFA), criada por Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), que realiza as ações do FIA Girls on Track Brasil. “Agradeço ao Fábio Pedroso e ao Enio Bozzano, que nos ajudaram bastante como navegadores nas etapas anteriores.”

Estágio em Motorsports – Com apoio da Mentoria Feminina SAE Mulheres da SAE Brasil, filiada à Society of Automotive Engineers, esta edição do estágio terá oito estudantes de engenharia do estado de São Paulo. “Elas estagiarão na Pro Machina, na Accert Competições, na Racer Performance e na FD Rally, que se prontificaram em colaborar conosco”, conta a engenheira Rachel Loh, que integra a CFA e o FIA Girls on Track Brasil ao lado de Bia e da especialista em marketing Bruna Frazão.

Este estágio iria ser realizado em setembro, com dez estudantes, na etapa de Ribeirão Preto, cancelada por conta dos incêndios que se espalharam pelo interior paulista entre o fim do inverno e o início da primavera. Teria também estudantes de Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e Paraíba. Mas o adiamento para o fim de novembro inviabilizou a participação delas por questões de agenda.

“A novidade é a parceria com a SAE BRASIL nesse estágio, desta vez exclusivo para meninas que participam dos projetos de extensão universitária deles em escuderias de Baja, Formula e Aerodesign”, explica Rachel, que coordena o projeto Acelerando com Elas, da Mentoria Feminina SAE Mulheres, liderado por Daniela Luchese. “Essa união com o FIA Girls on Track Brasil é uma ativação do Acelerando com Elas”, detalha a engenheira da AMattheis Motorsport na Stock Car e da ASG Motorsport, a equipe de Bia, na Copa Truck.

Programação – Os treinos serão realizados na sexta-feira, 22, e as corridas no sábado, 23. As provas poderão ser vistas ao vivo no canal da Mit Cup no YouTube e em trechos transmitidos pelo canal de TV BandSports.

Equipes e estagiárias

Pro Machina: Camili Baldessini e Julia Rodrigues Pozza

Accert Competições: Maria Eduarda Fiori e Giovanna Relser de Oliveira

Racer Performance: Mika Uehara de Luca e Julia Corrêa Lima

FD Rally: Vivian Fernandes de Oliveira e Nadia Fonseca Mendonça

Sobre CFA/FIA Girls on Track Brasil – A programação de 2024 contempla duas edições da Experiência para Estudantes na Fórmula E, a segunda no início de dezembro próximo; Experiência para Estudantes na Fórmula 1; Estágio em Motorsports no GP de São Paulo Mil Milhas de Interlagos, na Porsche Cup, na Stock Car, na Fórmula 4 Brasil, na Copa Truck, e agora na Mit Cup; a Seletiva de Kart; e a participação na Mitsubishi Cup com o time FIA Girls on Track Brasil no Eclipse Cross R #61 da equipe Spinelli Racing.