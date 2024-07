Bia Ferreira estreia sem susto, vence rival do Pan e vai às quartas no boxe

Prata em Tóquio, Beatriz Ferreira deu um ótimo primeiro passo no caminho a mais uma medalha olímpica. A brasileira venceu a norte-americana Jajaira Gonzalez, na Arena Paris Norte, nesta segunda-feira (29), pelas oitavas de final do boxe feminino categoria até 60kg.

A vitória foi por decisão unânime. Beatriz Ferreira foi a melhor lutadora no ringue para os cinco juízes avaliadores.

A brasileira foi mais consistente em um primeiro assalto equilibrado. Bia acertou bons cruzados de esquerda e venceu o round por 10 a 9 no julgamento de três juízes, enquanto dois interpretaram que Gonzalez foi melhor.

Domínio no segundo round. A atleta baiana mostrou seu maior repertório e potência física, impondo-se na luta. Todos os juízes avaliaram que Bia esteve melhor no assalto.

Gonzalez conseguiu contato no rosto de Bia no último round. Entretanto, a brasileira também acertou golpes

As duas lutadoras já se conhecem de longa data. Bia Ferreira passou por Gonzalez na semifinal do Pan de Santiago de 2023, torneio no qual a brasileira conquistou medalha de ouro.

Beatriz Ferreira enfrentará a holandesa Chelsey Heijnen nas quartas de final. O embate está marcado para a próxima quarta-feira (31), às 17h08 (de Brasília).