Bia Dizotti fica em sétimo nos 1500m em final com novo show de Ledecky

Primeira nadadora brasileira a participar da final olímpica dos 1500m livre, Beatriz Dizotti terminou a prova na sétima colocação e acabou sem a medalha em Paris. A brasileira bateu na borda de chegada da prova mais longa da natação em 16min02s86. A lenda Katie Ledecky ficou com o ouro, marcando o tempo de 15min30s02, que lhe garantiu mais um recorde olímpico.

A prata dos 1500m feminino ficou com a francesa Anastasiia Kirpichnikova e o bronze foi para a alemã Isabel Gose.

COMO FOI A PROVA

Bia começou bem a prova e se manteve alinhada com as primeiras nadadoras nos metros iniciais. Após os 250 metros, a atleta brasileira foi se afastando e passou a disputar um lugar na sexta colocação.

Já na metade da prova, a brasileira seguia na sétima colocação. A líder, Katie Ledecky (EUA), enquanto isso, ampliava a cada braçada a vantagem na liderança. No fim, Bia melhorou seu ritmo, mas não foi o suficiente.

Bia Dizotti se classificou em 7º entre as oito vagas, com tempo de 16min05s40. Ela ficou em terceiro na terceira e última bateria, mas confirmou sua presença na decisão. Em seguida, disse que confiava em fazer um tempo melhor.

A atleta de 24 anos está em sua segunda edição de Olimpíadas. Ela já foi medalhista de prata no Sul-Americano de 2022 e classificou para Paris com tempo de 16min13s02 na seletiva brasileira. Ela superou, em 2023, um tumor no ovário e conseguiu estar em Paris.