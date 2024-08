BHSTOCK “Death-Car” acaba com estratégia de Muggiati em BH

A estratégia estava dando certo até a parte final da corrida principal, mas a entrada do safety-car na parte final da janela para a realização dos procedimentos obrigatórios acabou com as possibilidades de Zezinho Muggiati voltar para casa com mais uma boa colocação na Stock Pro Series. Com isso, o piloto paranaense sai da capital mineira com mais 23 pontos na classificação do campeonato.

“Estava em terceiro lugar na prova e quando vinha para fazer a parada o safety entrou e juntou todo o pelotão novamente. Aí não tinha mais o que fazer até o final”, lamentou o estreante que tem um sexto lugar como sua melhor posição de prova até agora na temporada.

A inédita prova no Circuito Toninho da Matta, no entorno do Estádio Mineirão, foi a primeira experiência de Muggiati em um circuito de rua.

“É algo muito diferente. A corrida tem um ritmo diferente, as possibilidades de ultrapassagem são menores. Mas achei o evento sensacional e todos estão de parabéns. Agora é focar na sequência, já com a prova no Velopark daqui três semanas para brigar por um lugar no pódio”, afirmou o piloto que conta com o patrocínio da Motorfix, BRG Geradores, Grupo Potencial, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Webserie

Durante o BH Stock Festival, Zezinho Muggiati lançou a webserie Por Trás das Pistas, que mostra os bastidores da vida do piloto durante a temporada e fora dos autódromos. O primeiro episódio está disponível no youtube/Team Zezinho Muggiati#38

Sobre Zezinho Muggiati

O curitibano de 21 anos é o atual campeão da Stock Series, categoria de acesso, e vive a sua primeira temporada completa na Stock ProSeries. Os melhores resultados até aqui foram um 6º lugar na corrida principal da etapa 6, e um 7º lugar na prova Sprint da etapa 1, ambas no Autódromo de Goiânia.

A carreira foi iniciada no kart, onde detém títulos Paranense, Sul-Brasileiro e Brasileiro. Em 2021 venceu a seletiva da Toyota Gazzo Racing e ingressou na Stock Series, sendo vice-campeão em 2022 e campeão em 2023.

Nas redes sociais, Zezinho Muggiati acabou de lançar seu canal no youtube/ Team Zezinho Muggiati #38, com detalhes dos bastidores das corridas. No instagram, o perfil do piloto é @zezinho_muggiati