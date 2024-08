BH Stock Festival empolga mineiros e reúne público total de 70 mil pessoas

O pódio cercado de fãs gritando os nomes dos pilotos e fazendo coro por seu herói favorito foi o retrato final da estreia da Stock Car Pro Series em Belo Horizonte, registrando um marco na história do automobilismo brasileiro e também da capital mineira. Entre 15 e 18 de agosto, o entorno e a Esplanada do Mineirão receberam 70 mil pessoas, sendo 45 mil somente no último domingo, dia da corrida principal da sétima etapa da temporada 2024. O BH Stock Festival impressionou pela ampla participação e acolhimento do público mineiro e também pelas várias atrações oferecidas aos fãs, incluindo um grande festival gastronômico e shows musicais, como da banda Tianastácia e o ‘titã’ Nando Reis.

Promovido pelos empresários Sergio Sette Câmara e Emanuel Junior, o evento reuniu diversas atrações para os fãs. Como a capital mineira não possui autódromo, para grande parte dos presentes foi a primeira chance de assistir ‘in loco’ a uma corrida da Stock Car. Ao longo de todo o fim de semana, o público circulou pela Esplanada, que se tornou uma grande praça de entretenimento, com dezenas de estandes, além de atrações como a roda gigante, exposição de carros históricos da Stock Car fan zone, praça de alimentação, espaço kids, pista de skate e simuladores, em um variado leque de opções para divertir e entreter toda a família.

O BH Stock Festival entrou para a história da capital mineira ao trazer para a cidade uma etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro. O público lotou as comemorações em torno do pódio para a premiação do pole position Daniel Serra e dos primeiros colocados das corridas sprint (Thiago Camilo, Enzo Elias e Rubens Barrichello) e da principal (Felipe Baptista, Nelson Piquet Jr. e Cacá Bueno).

A pista recebeu o nome de Circuito Toninho da Matta, em homenagem ao mineiro que tornou-se uma lenda viva do automobilismo brasileiro, com diversos títulos conquistados em sua trajetória. Muito além das imagens, que impressionam e encantaram pela quantidade de fãs, vários pilotos se mostraram emocionados pelo acolhimento do público, em cenas que já entraram para a história da Stock Car Pro Series.

Ovacionado pelo público após vencer a corrida principal, no domingo, Felipe Baptista não escondeu sua emoção. “É uma vitória que vai ficar marcada na minha carreira. O público foi incrível, passando uma energia muito legal. Foi realmente demais”, vibrou.

“O evento foi sensacional, vendo a imagem do pódio cercado por uma multidão de fãs. Foi uma corrida difícil de a Stock Car realizar, então temos de parabenizar. Tirar essa prova do papel e colocar na pista é mágico, e que a gente possa voltar muitas vezes aqui e trazer uma corrida muito legal para o público que merece e que nos prestigiou de forma muito bacana. Fico feliz em voltar a correr em circuitos de rua e em uma praça em que nunca viemos”, declarou Átila Abreu.

Outro fator importante para a população local foi o impacto econômico provocado pela vinda da Stock Car ao entorno do Mineirão. Foram gerados mais de quatro mil empregos, diretos e indiretos, além da movimentação de todos os setores da economia, especialmente da rede turística.