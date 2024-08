BH Stock Festival batiza o circuito com o nome de Toninho da Matta

Em menos de uma semana, o BH Stock Festival abre as suas portas para o público e entra para a história da capital mineira. De 15 a 18 de agosto, o evento vai trazer para a cidade a sétima etapa da Stock Car Pro Series, principal categoria do automobilismo na América Latina. A corrida será realizada no entorno do Mineirão e o circuito de 3200 metros acaba de receber o nome de um dos maiores nomes do esporte no Brasil: Toninho da Matta.

O diretor executivo do BH Stock Festival, Sérgio Sette Câmara, exaltou a homenagem. “Batizar o circuito com o nome de Toninho da Matta é uma forma de reconhecer e celebrar sua imensa contribuição ao automobilismo brasileiro. Toninho é um exemplo de dedicação e paixão pelo esporte, e é uma honra poder perpetuar seu nome no evento que marca a história de Belo Horizonte”, diz.

“Toninho é um dos heróis do nosso esporte e essa homenagem vem em um momento importante para o esporte mineiro e também para a Stock Car”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da categoria. “No GP do Galeão, realizado no aeroporto do Rio de Janeiro, homenageamos Cacá Bueno com o nome da pista. Foi uma prova histórica, da mesma forma que será o GP de Belo Horizonte. Então, a ocasião é perfeita para celebrar a história de nossos heróis das pistas, como o Toninho”, finalizou.

O nome de Toninho da Matta no circuito não foi escolhido por acaso. Na década de 1970, o piloto foi o vencedor da prova dos 500 quilômetros de Belo Horizonte, considerada a melhor entre todas as corridas de rua realizadas na capital mineira. Os pilotos aceleravam no improvisado circuito do Mineirão, que hoje recebe tecnologia de ponta e tudo o que há de mais moderno no motorsport.

O circuito que leva o nome do ícone do automobilismo conta com cerca de 3200 metros, que passa pelo entorno do Mineirão e segue pelas imediações. A reta principal do trajeto é na Avenida Coronel Oscar Paschoal, entre o Centro Esportivo Universitário (CEU) e o Hall de entrada do estádio. Os carros partirão em direção à Avenida Antônio Abrahão Caram e continuarão em direção à Avenida Rei Pelé.

Após contornar o Mineirão, os carros subirão a Avenida Presidente Carlos Luz até próximo ao trevo do bairro Ouro Preto. Ali, os pilotos farão uma curva de 180 graus para retornar e voltar “na contramão” para o início do circuito, de volta à Avenida Coronel Oscar Paschoal. Trechos do circuito irão projetar pontos de Belo Horizonte para todo o mundo, já que a corrida será transmitida para mais de 170 países. A subida do Mineirinho, curva Rei Pelé, descida da Catalão, Curva Niemeyer, Curva Abraão Caram e o Hairpin JK serão os cenários das emoções na pista.

Cerca de 7 km de gradis e 7 km de barreiras de concreto foram posicionados em todo o circuito para garantir a segurança dos pilotos, equipes e público presente.

Quem é Toninho da Matta? — Toninho da Matta, um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro, é reverenciado por suas habilidades excepcionais e por sua significativa contribuição ao esporte no país. Nascido em Belo Horizonte, Toninho foi o primeiro mineiro a se destacar nacionalmente no automobilismo, conquistando títulos e respeito em diversas competições. Sua carreira é marcada por vitórias emblemáticas.

Além de sua própria trajetória de sucesso, Toninho da Matta também é conhecido por seu legado familiar no esporte. Ele é pai de Cristiano da Matta, outro ilustre piloto brasileiro que brilhou na Fórmula 1 e foi campeão mundial de F-Indy (2002), levando adiante a paixão pelo automobilismo. A influência de Toninho foi fundamental para o desenvolvimento e a popularização do automobilismo em Minas Gerais e no Brasil, inspirando novas gerações de pilotos com sua dedicação e talento.

Sobre o BH Stock Festival — O evento, que marca a estreia do campeonato Stock Car Pro Series em Belo Horizonte, vai proporcionar emoções na pista, com treinos e competições, shows musicais, espaços dedicados a atividades para toda a família e um festival gastronômico, na Esplanada e no entorno do Mineirão.

Data: 15 a 18 de agosto de 2024 (quinta a domingo)

Local: Entorno e Esplanada do Mineirão – Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 – Pampulha, Belo Horizonte – MG

Vendas disponíveis em: Sympla