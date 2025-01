BH Stock Festival anuncia “Libertadores do Automobilismo”

Os fãs que lotaram o entorno do Mineirão para a histórica estreia da Stock Car Pro Series em Belo Horizonte, no ano passado, têm mais um motivo para garantir seus ingressos para a edição 2025 do evento. O BH Stock Festival confirmou hoje, 20 de janeiro, que o TCR South America Banco BRB também competirá na capital mineira no próximo dia 17 de agosto. Versão sul-americana da categoria TCR, o torneio é conhecido como a “Libertadores do Automobilismo” pelo fato de reunir pilotos e equipes do continente.

Como em 2024, o evento acontecerá no entorno do Mineirão e terá organização das empresas Speed Seven, DM Corporate e da maior promotora do automobilismo sul-americano, a Vicar, responsável pelas duas categorias. A edição inaugural do BH Stock Festival empolgou o público e levou um total de 70 mil pessoas à Esplanada do Mineirão entre sexta-feira e domingo, sendo 45 mil somente no dia principal do evento, 18 de agosto.

Duda Bairros/Vicar

Disputado em 30 países — A prova na capital mineira também valerá pela versão brasileira da competição, o TCR Brasil Banco BRB. O conceito TCR (sigla de Touring Car Racing, ou carros de turismo de corrida, em tradução livre) foi lançado pelo italiano Marcello Lotti em 2015. Presente em 30 países, sua receita é utilizar os mesmos regulamentos e carros em todos os campeonatos da série, independentemente do país ou continente, possibilitando um intercâmbio internacional. Em 2024, foram realizadas 339 corridas sob o regulamento do TCR, em 30 países e quatro continentes, envolvendo 21 modelos e 12 montadoras diferentes.

O TCR South America Banco BRB estreou em 2021. Além de provas no Brasil, a versão sul-americana da categoria também acelera na Argentina e Uruguai. O torneio já coroou quatro campeões distintos no seu campeonato principal: o espanhol Pepe Oriola (2021), os argentinos Fabricio Pezzini e Ignacio Montenegro (2022 e 2023, respectivamente) e o brasileiro Pedro Cardoso (2024). Já o TCR Brasil Banco BRB concluiu no ano passado sua segunda temporada e teve como campeões os compatriotas Galid Osman (2023) e Pedro Cardoso (2024).

Cinco fábricas — No ano passado, compuseram o grid carros de cinco fábricas: Peugeot, Honda, Toyota, Link & Co e Cupra.

Entre os pilotos, fizeram parte do grid nomes como os ex-Fórmula 1 Nelson Piquet Jr. e Norberto Fontana, destaques do automobilismo sul-americano como os argentinos ex-Stock Car Matías Rossi, Lionel Pernía, José María López e Esteban Guerrieri, além dos brasileiros Rafael Suzuki, Raphael Reis, Galid Osman, Rodrigo Baptista e Pedro Cardoso – todos também com passagem pela principal categoria brasileira.

“BH é única e especial” — Por ser disputada em traçado de rua, a etapa de Belo Horizonte é vista pela Stock Car e agora também pelo TCR como um desafio à parte. “Realmente, a prova em BH é única e especial”, comentou Lincoln Oliveira, CEO da Vicar. “É um evento que não apenas nasceu grande, mas que também coloca no nosso mix dois elementos importantes: o desafio técnico de se competir em um traçado urbano e o charme e potencial de entretenimento que um complexo como a Esplanada do Mineirão oferece. Para os fãs, pilotos, equipes e patrocinadores, não há nada igual no calendário em qualquer competição do Brasil”, avaliou Oliveira.

“Nossa presença no BH Stock Festival é mais um passo para o crescimento e consolidação da categoria no cenário sul-americano, proporcionando uma experiência diferenciada aos nossos parceiros, em um circuito que é ao mesmo tempo rápido e desafiador. Com isso, seguimos colocando o TCR South America Banco BRB no mais alto nível do automobilismo na região” salientou Federico Punteri, presidente do TCR South America.

Referência – Conhecida internacionalmente pelo futebol, belezas naturais, cultura e culinária, a capital mineira tem na chegada do TCR South America ao BH Stock Festival a chance de ser referência também pelo automobilismo.

Diretor-executivo do BH Stock Festival, Sergio Sette Câmara exaltou a vinda de uma categoria internacional como pilar para fortalecer ainda mais o evento na capital de Minas Gerais nos aspectos esportivo, ecoônico e de entretenimento. “Ter o TCR no BH Stock Festival eleva o patamar do evento e o consolida como um marco no automobilismo brasileiro. Essa chegada prova que, mais do que um espetáculo esportivo, o BH Stock Festival é um motor para a economia de Belo Horizonte, movimentando hotéis, restaurantes e o comércio local, com benefícios que vão muito além das pistas”, disse Sette Câmara.

Emanuel Júnior, que também atua como diretor-executivo do BH Stock Festival, enfatizou a importância crescente de Belo Horizonte no cenário do esporte a motor brasileiro e, a partir deste ano, também internacional. “Receber o TCR no BH Stock Festival é uma conquista que solidifica o evento como referência no automobilismo nacional. Essa entrada engrandece o festival, traz diversidade e coloca definitivamente Belo Horizonte no mapa das grandes competições mundiais. É o reconhecimento de que a capital mineira, definitivamente, é a ‘Mônaco Brasileira’”, concluiu o executivo.

“Podemos esperar um fim de semana de ótimas corridas, num cenário que marcou o ano de 2024 para o automobilismo brasileiro, apresentando o TCR para o público de Belo Horizonte e dando visibilidade à cidade através de transmissões para outros países como Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia e outros parceiros de streaming”, destacou Maurício Slaviero, diretor do TCR South America para o Brasil.Os calendários completos do TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB serão anunciados nos próximos dias.

TCR South America Banco BRB, temporada 2025*1ª etapa: 30 de março (Argentina)

2ª etapa: 20 de abril (Argentina)

3ª etapa: 11 de maio (Argentina)

4ª etapa: 1º de junho (Argentina)

5ª etapa: 13 de julho (Uruguai)

6ª etapa: 27 de julho (Uruguai)

7ª etapa: 17 de agosto (BH Stock Festival)8ª etapa: 21 de setembro (Brasil)

9ª etapa: 26 de outubro (Brasil)

10ª etapa: 14 de dezembro (Brasil)

*sujeito a alteraçõesTCR Brasil Banco BRB, temporada 2025*1ª etapa: 13 de julho (Uruguai)

2ª etapa: 27 de julho (Uruguai)

3ª etapa: 17 de agosto (BH Stock Festival)4ª etapa: 21 de setembro (Brasil)

5ª etapa: 26 de outubro (Brasil)

6ª etapa: 14 de dezembro (Brasil)

*sujeito a alterações