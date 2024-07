BF Racing estreia na Turismo Nacional unindo experiência e juventude

A quarta etapa da Turismo Nacional neste final de semana no Autódromo de Interlagos marcará a estreia da BF Racing, equipe sediada em Santa Catarina e que chega com a missão de desenvolver o VW Polo. Para isso, o time conseguiu unir uma formação com muita experiência nos boxes aliada com a juventude no cockpit.

O time está sendo comandado por Alexandre Frankenberger, que já atuou como piloto na categoria na prova endurance disputada em Goiânia no início da temporada. Junto com eles estão os experientes preparadores Alfredo e João Fernando Alquini, dois dos mais experientes preparadores em carros de tração dianteira e com vasta experiência na categoria com muitas vitórias e pódios.

No cockpit estará o piloto João Pedro Bortoluzzi, também catarinense, que chega à categoria trazendo alguns títulos no kart e na Copa HB20. Ele terá o piloto Gustavo Moura como spotter nas provas.

“Estou muito confiante no projeto. Estarei cercado por pessoas experientes e competentes, que certamente me farão andar bem e ser competitivo. Como disse anteriormente, o mais importante agora é o desenvolvimento do carro, para depois pensar nos resultados”, salientou Bortoluzzi.

Todo o suporte para a equipe vem através dos patrocinadores voestalpine Meincol, Ordemilk, Sieger Chemical Company, Brasplast Embalagens, Slok Energético e Disapar Suprimentos Industriais, através da Lei de Incentivo ao Esporte.



Os primeiros treinos em Interlagos acontecem na sexta-feira, com três sessões livres e o classificatório. No sábado acontecem as corridas curtas combinadas duas a duas, totalizando quatro provas, enquanto que no domingo os pilotos realizam duas provas mais longas. Todas as corridas da etapa serão transmitidas ao vivo no youtube/TurismoNacionalBR, HighSpeedBrazil, Grande Prêmio, Zapping, Parc Ferme e Motorsport.