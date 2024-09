Beyoncé usa conjunto de top e saia de marca brasileira em casamento de ex-assistente pessoal

Beyoncé, 43 é ligada nas tendências da moda e a procura por roupas de grife não se limita as tradicionais Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors ou Ralph Lauren, por exemplo. A cantora também gosta de prestigiar marcas brasileiras e escolheu um look feito por uma empresa nacional para ir ao casamento de Sam Greenberg, que trabalhou como sua assistente pessoal por mais de uma década.

A celebração aconteceu neste sábado (7), e Beyoncé usou um conjunto formado por um top e uma saia da Farm Rio, empresa carioca que usa estampas brasileiras em suas coleções. As peças escolhidas pela cantora não estão mais disponíveis para venda no Brasil, mas há um site oficial da marca nos Estados Unidos e lá existe a opção de encomenda do figurino.

O conjunto usa a estampa inspirada em flores peônias negras e é composto por um top com mangas longas e soltas e uma saia mini com franjas na frente.

Beyoncé, que tem um patrimônio líquido estimado em US$ 760 milhões, aproximadamente R$ 4,3 bilhões pela cotação atual, segundo a revista Forbes, não pagou caro pelo look. Pelo contrário. O conjunto saiu por um pouco mais de R$ 2 mil reais. No site de vendas da grife, o top custa US$ 145 (cerca de R$ 815) e a saia sai por US$ 240 (cerca de R$ 1.350).