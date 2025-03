Betsul promove experiência para casal que se perdeu no Carnaval de Salvador

Um episódio inusitado e emocionante marcou o bloco “Camaleão” no quarto dia do Carnaval de Salvador. Enquanto Bell Marques animava a multidão, a foliã Sabrina Abrahão subiu nos ombros de uma amiga para chamar a atenção do cantor, aflita após ter se perdido do marido, Marcelo. Sensível à situação, Bell interrompeu o show e parou o trio elétrico para conseguir ajudar. “Marcelo, Sabrina está aqui, aos prantos, achando que você a abandonou”, anunciou ao microfone. Minutos depois, o marido foi encontrado, e o reencontro comoveu os foliões presentes. O vídeo do momento, que mostra Sabrina usando um boné da Betsul, viralizou rapidamente nas redes sociais.

O que começou como um susto acabou se tornando uma ação especial promovida pela Betsul – instituição regulamentada no mercado de apostas online. Para celebrar o reencontro, a empresa levou o casal para um jantar exclusivo no restaurante Makoto, em São Paulo, com serviço all inclusive. Além disso, os dois receberam um kit especial e um vale-night no valor de mil reais para curtirem a experiência juntos.

“Sempre buscamos proporcionar experiências marcantes para nossos clientes, e a situação no Carnaval de Salvador foi uma oportunidade perfeita para isso. Ficamos felizes em poder transformar um momento tenso em uma lembrança inesquecível para o casal, reafirmando o compromisso da Betsul em estar o mais perto possível da sua comunidade”, destaca Mateus Rosa, gerente de marketing da companhia.

Em meio ao nervosismo, Bell Marques tornou o momento cômico com seu característico bom humor. “Marcelo, um bicho feio como você, tem uma menina bonita dessa, você é miserável mesmo”, brincou. Sabrina, que possui uma empresa de brinquedos educativos infantis, e Marcelo, profissional da área de vendas, estão juntos há mais de vinte anos e viajaram para a Bahia especialmente para curtir a apresentação no circuito carnavalesco.

Para encontrar o casal, a Betsul mobilizou seus seguidores nas redes sociais, com o apoio dos embaixadores Mução e Bocão. A primeira pessoa que os identificou nos comentários de um vídeo publicado no Instagram da companhia foi premiada com um kit da marca e uma JBL Boombox. “Depois de dez anos, voltamos para o Camaleão e… deu no que deu, né? Quando Bell começou a tocar, me empolguei, fui atrás do trio e acabei me perdendo. Fiquei mais de uma hora tentando encontrar o Marcelo no meio daquela multidão e já achava que não ia dar certo. No fim, virou mais uma história inesquecível para a nossa coleção”, comenta Sabrina, emocionada ao relembrar o momento e receber os prêmios.