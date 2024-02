Beto Vidoski trabalha por melhorias nas áreas de saneamento e serviços urbanos

O vereador Beto Vidoski (PSDB) encaminhou indicações ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) e à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Sesurb) de São Caetano do Sul. Os pedidos visam melhorias na infraestrutura por parte da Prefeitura, para maior comodidade da população.

O vereador encaminhou ao Saesa solicitação para a poda de todas as árvores que se encontram na Rua Mém de Sá, 112, no bairro Jardim São Caetano. “A solicitação atende pedido dos moradores, que relataram que os galhos e a copa das árvores estão grandes, podendo ocasionar risco de queda, devido à iminência das chuvas e fortes ventos. A realização do serviço também evitará acidentes e possíveis avarias nos carros estacionados”, disse.

No mesmo bairro, o parlamentar solicitou à Sesurb para que seja executada a manutenção e conservação do parquinho em frente à Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Alfredo Rodrigues. “Contamos com o bom trabalho da secretaria para o bem-estar dos frequentadores deste importante parque de nossa cidade”, frisou.

Em outra solicitação na área de saneamento básico, o parlamentar encaminhou ao Saesa pedido de estudos para construção de bueiros para dar melhor escoamento de águas pluviais na rua Major Carlos del Prete, 313, no bairro Santo Antônio. “Devido ao período de grandes chuvas, os moradores relataram riscos de alagamentos e isso vem gerando grande transtorno aos moradores. Essa medida irá reduzir os danos causados pelo excesso de chuva”, enfatizou Beto Vidoski.