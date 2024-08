Beto Carrero inaugura fumódromo com temática de cemitério e vira meme

Parque mais visitado da América Latina com mais de 2 milhões de pessoas em 2023, o Beto Carrero World, localizado em Penha (SC), acaba de inaugurar espaço para fumantes. Porém, a decoração é bastante inusitada e segue a temática de cemitério.

No local há caixões, lápides e cruzes, e se assemelha a uma atração de terror. Em uma das placas do fumódromo, a seguinte frase: “para fumantes que não têm medo de ir além”.

A própria conta no X do parque resolveu brincar. “A pergunta que não quer calar é: o que vocês estão achando do meu cemitério, hein?”, disse.

Muita gente entrou na onda, e logo a novidade virou meme. “Acho que faltam uns monstros morando lá, né?”, apontou um seguidor. “Marketing de milhões! Parabéns à equipe de publicidade, alvo acertado com sucesso”, disse outra.