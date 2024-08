Beth Gomes será porta-bandeira do Brasil na abertura das Paralímpiadas

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou nesta segunda-feira (26) os porta-bandeiras da delegação brasileira: Beth Gomes, atleta de arremesso de peso e de lançamento de disco que integra o Time São Paulo, e o nadador da classe S2 Gabriel Araújo. Eles representarão o Brasil no desfile que marca a abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris que acontece nesta quarta-feira (28), às 15h no horário de Brasília.

A atleta de 59 anos representará a maior delegação brasileira da história dos Jogos Paralímpicos no exterior. Dos 280 atletas convocados, 91 integram o Time SP Paralímpico, programa criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). O investimento de R$ 7.2 milhões é direcionado a 149 atletas de 16 modalidades, que representam o estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano.

Recordista mundial, Beth Gomes tem como principal prova o lançamento de disco F53 e detém o recorde da modalidade: 17,80m, conquistado no Parapan de Santiago 2023. Na Paralimpíada de Tóquio (2021), conquistou seu primeiro ouro aos 56 anos, onde estabeleceu o recorde da competição de 17,62m. Em Paris, Beth também irá competir no arremesso de peso, modalidade na qual conquistou medalha de prata no Mundial de Kobe, ocorrido em maio deste ano.

Em entrevista à Série Paralímpica da SEDPcD, Beth contou sobre sua expectativa para os jogos: “Vou para minha terceira paralimpíada, mas o friozinho na barriga continua, a adrenalina está a mil, e o nosso objetivo é conseguir chegar em Paris e dar o nosso melhor. Não importa a cor da medalha, o importante é o nosso hino tocar todos os dias, mas quero trazer a dourada!” – disse a atleta do Time SP.