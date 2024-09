Beth Gomes quebra recorde três vezes e Time SP conquista ouro, prata e bronze no mesmo dia

A segunda-feira começou forte para os atletas do Time SP: dois ouros no lançamento de disco, com Claudiney Batista e Beth Gomes, que também recebeu a prata no arremesso de peso, ao quebrar o recorde mundial na categoria F53 feminina. No lançamento de disco, sua especialidade, Beth quebrou o recorde paralímpico três vezes e conquistou a “dourada” como ela mesma diz.

Nos 100m T63, Vinícius Rodrigues conquistou medalha de bronze. A seleção feminina de vôlei sentado levou a melhor contra a seleção eslovena e segue invicta na competição.

No fim de semana, os atletas do Time SP também fizeram bonito. Foram três medalhas de bronze: no tênis de mesa, com Claudio Massad e Luiz Manara, e Danielle Rauen e Bruna Alexandre. No atletismo, Giovanna Boscolo garantiu a medalha no lançamento de club F32, após desclassificação da polonesa. Já na natação, Ana Karolina subiu ao pódio no revezamento com Arthur, Beatriz e Gabriel Bandeira.

Atletismo

Jerusa Geber, quebrou o recorde mundial em sua categoria na disputa por uma vaga na final. Lorena Spoladore também estará na final dos 100m da categoria T11. Aline Rocha foi classificada para a final dos 1500m da categoria T54.

Menção honrosa a Alessandro Rodrigo, que chegou à final do arremesso de peso, apesar de não conquistar medalhas; a Ketyla Teodoro, que passou para as semifinais dos 400m na categoria T12, mas não se classificou para as finais; e a Vanessa Cristina, que não passou na fase de baterias dos 1500m da T54.

Goalball

No sábado, Brasil e Irã empataram em 7 a 7 pela fase de grupos. Com o resultado, os atletas do Time SP avançaram para as quartas de final e venceram, nesta segunda, a seleção egípcia por 10 a 0, garantindo vaga nas semifinais, nesta quarta (4) contra a Ucrânia.

Natação

O revezamento do Brasil ganhou a medalha de bronze nos 4×100 livre S14 (atletas com deficiência intelectual), e a atleta do Time SP Ana Karolina Soares de Oliveira integra a equipe que conquistou o novo recorde das Américas com o tempo de 3min47s49.

Phelipe Rodrigues terminou em 4º lugar nos 100m livre da classe S10, e Roberto Rodriguez Alcalde ficou em 6º lugar no 100m Peito (SB5). Nas provas femininas, Maiara Barreto e Edênia Garcia também chegaram às finais, mas não subiram ao pódio.

Triathlon

As atletas do Time SP Jéssica Messali e Letícia Freitas chegaram às finais de suas categorias, mas não subiram ao pódio. Com um defeito em sua cadeira de rodas, Messali não pôde completar a prova. Letícia ficou em 9º lugar.

Tênis de Mesa

Durante a manhã, Lucas Arabian venceu o atleta da Nigéria por 3 a 2, na classe MS5 (para cadeirantes), e está classificado para as quartas de final.

Nas oitavas de final da classe MS7, Paulo Salmin foi superado pelo mesatenista da Suécia, por 3 a 1, assim como Israel Stroh, que não conseguiu passar pelo egípcio (3 a 0).

Nas quartas de final da classe 10, Claudio Massad foi eliminado pelo bicampeão paralímpico, Patryk Chojnowski, da Polônia, por 3 sets a 0.

Vôlei Sentado

No domingo, a seleção masculina foi superada pelo Irã por 3 sets a 0, em sua segunda partida na competição. A equipe volta às quadras nesta terça-feira (3) contra a Ucrânia, às 13h (horário de Brasília), no último jogo da fase de grupos.