Beth Gomes bate novo recorde mundial no lançamento de disco durante Troféu Brasil

Em sua última competição no país antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que começam em 28 de agosto, a paulista Beth Gomes bateu mais uma vez o recorde mundial do lançamento de disco pela classe F53 (que competem sentados) na tarde deste sábado, 29, terceiro dia do Troféu Brasil de Atletismo. A competição, que reúne quase 70 atletas paralímpicos, acontece até este domingo, 30, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

A atleta de 59 anos lançou o disco a 18,45m e superou a própria marca mundial anterior, que era de 17,80m, registrados no Parapan de Santiago, em novembro de 2023. A distância foi atingida no quinto dos seus seis lançamentos que tinha na prova.

Em abril deste ano, Beth já havia feito o seu melhor lançamento de disco da temporada, quando fez a marca de 17,34m no 3º Desafio CPB/CBAt de atletismo.

“Estou muito feliz. Sinceramente, eu não esperava que bateria este recorde hoje. Nos treinos, eu estava conseguindo chegar a 17 metros e pouco, quase 18 metros. Mas acredito que o lado da gaiola tenha contribuído para que eu alcançasse essa marca. Lançar o disco na gaiola maior dá toda a confiança para nós, atletas, podermos executar os movimentos com maior tranquilidade. Mas só tenho a agradecer pelo trabalho que vem dando certo”, explicou a atleta, que teve diagnosticada uma esclerose múltipla no início da década de 1990.

Beth também é a atual recordista mundial do arremesso de peso F53, com 7,75m, atingidos no Mundial de Paris 2023.

Ela deve ser uma das representantes do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris por atender um dos critérios de classificação elaborados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) – foi campeã mundial no ciclo. A convocação do atletismo está marcada para o próximo dia 11 de julho, em live do CPB no Youtube.

Também envolvida na prova, a carioca Julyana Cristina Silva, da classe F57, fez sua melhor marca na temporada – lançou o disco em 27,52m, pouco mais de 20 centímetros do seu feito anterior (27,31m) na Segunda Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa de atletismo, no início do mês. Todas as disputas paralímpicas no Troféu Brasil estão sendo multiclasses.

Mais cedo, o velocista paraense Alan Fonteles, medalhista de ouro nos 200m nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, voltou a fazer uma marca expressiva na mesma prova neste sábado.

Após ficar sem competi-la por cinco anos, correu a distância em 21s52 e cravou o segundo melhor tempo do mundo no ano pela classe T62 (amputados de membros inferiores com prótese). A prova, no entanto, não faz mais parte do programa dos Jogos Paralímpicos.

Alan não corria a prova dos 200m desde 2019, quando decretou o atual recorde brasileiro da disputa até então, de 21s55. Agora, porém, o tempo registrado neste sábado valerá como o melhor índice nacional da distância.

Além disso, os 21s52 de Alan não foram mais rápidos somente que os 21s02 do alemão Johannes Floors, feitos em maio, em Leverkusen (ALE).

Ao todo, a competição reúne 875 atletas olímpicos e paralímpicos de 21 estados e do Distrito Federal. Ela está sendo válida para a obtenção de índices olímpicos para os Jogos de Paris 2024 e para o Mundial sub-20 da modalidade, a ser realizado de 26 a 28 de julho em Lima, no Peru.

Patrocínio

As Loterias Caixa e a Braskem são as patrocinadoras oficiais do atletismo.

Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível

Os atletas Alan Fonteles e Beth Gomes são integrantes do Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível, programa de patrocínio individual da Loterias Caixa que beneficia 114 atletas.

Time São Paulo

A atleta Beth Gomes é integrante do Time São Paulo, parceria entre o CPB e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que beneficia 149 atletas.