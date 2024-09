Bete Siraque: vamos avaliar a implantação da Tarifa Zero progressivo em Santo André

Em entrevista à radio Brasil Atual, na noite de segunda-feira (16), a candidata do PT à Prefeitura de Santo André, Bete Siraque, avaliou a atual situação do transporte público da cidade.

Para a petista, o primeiro passo caso seja eleita será reavaliar todas as linhas de ônibus. “Isso não acontece há 20 anos. A última vez que houve uma atualização o PT era governo. Isso precisa mudar urgentemente”, antecipou.

Entre as mudanças a petista disse que pretende ampliar as linhas que atendam as periferias, além de oferecer ônibus mais modernos e seguros. “A cidade precisa se atualizar, pensar na mobilidade de outra maneira, privilegiando corredores, uso de bicicletas e frotas elétricas, com ar condicionado e menos poluentes”.

Outro ponto citado pela candidata foi a possibilidade de implementar a tarifa zero progressiva. “Sabemos que implementar Tarifa Zero exige responsabilidade fiscal, mas a população não pode arcar com uma das tarifas mais caras do Estado (5,70 reais) e não ter retorno. Podemos começar colocando em prática, por exemplo, a tarifa zero aos domingos, para quem faz tratamentos em unidades de saúde da cidade e assim por diante.”.

Com uma gestão forte, prosseguiu Bete, “é possível oferecer a Santo André o transporte público que ela merece”.