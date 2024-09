Bete Siraque realiza mutirões no Jardim Santo André e Jardim Cristiane

Bete Siraque, candidata do PT à Prefeitura de Santo André cumpriu diversas agendas ao lado da militância durante o final de semana.

Acompanhada do seu candidato a vice, Bruno Daniel, a representante da esquerda na disputa das Eleições Municipais, realizou caminhada ao lado da militância por diversas ruas do Jardim Santo André durante o sábado (7). No bairro também conversou com comerciantes e visitou residências.

Na mesma data, a petista ainda prestigiou a feijoada da escola de samba São Jorge, além de eventos realizados por apoiadores nos bairros Jardim Marek e Guarara, e no campo do Vila Nova.

No domingo (8), Bete passou a manhã toda em mutirão pelas ruas do Jardim Cristiane.

“Lula falou para mim: Bete, vai lá e ganha esta Eleição porque a periferia precisa ser cuidada. E este é o nosso compromisso, cuidar das periferias que tanto precisam do apoio dos governos”, declarou Bete.