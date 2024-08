Bete Siraque e Bruno Daniel Celebram Campanha em Santo André

As preparações para o lançamento da campanha de Bete Siraque à prefeitura de Santo André estão em pleno andamento.

A esquerda em Santo André está unida e em festa com Bete Siraque e Bruno Daniel. O evento, que marcará oficialmente o início da campanha eleitoral de 2024, reafirma o compromisso de Bete Siraque em lutar por uma Santo André mais justa, segura e acolhedora para todos os cidadãos. “Este lançamento não é apenas o começo de uma campanha, é o início de uma nova história para Santo André, construída com a participação ativa de todos,” destacou Bete.

A candidata está mobilizando um grande público para este momento especial.

“Fiz questão de convidar pessoalmente algumas das principais lideranças do nosso governo, e já temos a confirmação de presença do time de Lula, com os ministros Marinho, Alexandre Padilha e Paulo Teixeira,” comentou Bete Siraque com entusiasmo