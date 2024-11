Bernardo Tibúrcio e Vitor Borba representam o Brasil no Mini O´s

Nova geração do esporte nacional, Vitor Borba e Bernardo Tibúrcio representam o Brasil no Mini O’s, considerado o maior campeonato de motocross amador do planeta. Os pilotos da Honda Racing estão garantidos nas disputas, formadas por uma semana de provas de supercross e motocross, entre os dias 23 e 30 de novembro. Criado em 1972, o evento tem como palco o Gattorback Cycle Park, na cidade de Newberry, na Flórida, Estados Unidos.

O tradicional desafio veio para coroar uma temporada mais do que vitoriosa, já que a dupla da Honda Racing venceu as principais competições do motocross nacional nas categorias direcionadas a motocicletas de 250 cilindradas. O catarinense Vitor Borba fez história no Campeonato Brasileiro de Motocross ao ser o primeiro a comemorar os títulos da MX2 e da MX2Jr em uma mesma temporada. Já o mineiro Bernardo Tibúrcio foi bicampeão da AX2 no Arena Cross, além de ter integrado a Seleção Brasileira que confirmou o melhor resultado nacional no Motocross das Nações, evento considerado a “Copa do Mundo” da modalidade, com o 13º lugar.

Chefe de equipe da Honda Racing de Motocross, Reinaldo Almeida contou que o Mini O’s foi um prêmio de fim de ano para os pilotos. “Pela temporada incrível que eles entregaram, pelo comportamento exemplar e pelos bons resultados, trouxemos esse presente deles disputarem uma competição de grande relevância internacional. O principal objetivo é fechar esse ano da melhor forma, já que foi um período muito importante junto aos nossos talentos. Foi a nossa forma de valorizar ainda mais o trabalho deles”, explicou.

Acelerando as motocicletas CRF 250R, mesmo modelo que competiram na temporada nacional em 2024, os competidores brasileiros contam com o suporte da Honda dos Estados Unidos. Vitor Borba disputa pela terceira vez o Mini O’s e está inscrito na categoria Limited, na qual é obrigatório o uso de motos originais. “Está tudo certo, as motos estão prontas e a pista é muito legal. Mudaram algumas partes do circuito, mas as expectativas são muito boas. Fiz bons resultados nos outros anos que corri no Mini O’s, incluindo o Top 10 (em 2021, na categoria 450B), e sinto que estou bem preparado para os provas de supercross e motocross”, disse Borba.

Bernardo Tibúrcio alinha pela categoria Pro, que reúne competidores profissionais, por já ter competido no Motocross das Nações. “Agradeço demais pela oportunidade de competir no Mini O’s, está muito bacana o evento. As motos já estão ajustadas e estou pronto para competir. Vai ser bem legal, estou muito animado para representar o Brasil novamente, vamos acelerar”, finalizou o mineiro.

Os pilotos Honda Racing no Mini O’s têm patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Alpinestars e Pirelli.