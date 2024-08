Bernardo Tibúrcio, da equipe Honda Racing, é convocado para o Motocross das Nações 2024

O piloto Bernardo Tibúrcio, da equipe Honda Racing, irá defender o Brasil no Motocross das Nações 2024. A confirmação veio na tarde desta sexta-feira (2/8), durante coletiva de imprensa promovida pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), em Ponta Grossa (PR), na qual revelou os competidores convocados para a Seleção Nacional.

Considerado a “Copa do Mundo” da modalidade, o Motocross das Nações será realizado de 4 a 6 de outubro, com times representando países de todo o mundo na pista de Matterley Basin, na Inglaterra. Será a estreia de Tibúrcio na importante competição a bordo da motocicleta Honda CRF 250R na categoria MX2.

“O Motocross das Nações é bem mais que uma corrida, é uma festa do esporte. Será minha primeira vez em um evento deste nível e estou bem empolgado para representar o país. Será tudo diferente, a pista, os adversários de nível muito elevado, mas vou em busca de fazer o meu melhor”, destacou o mineiro de Belo Horizonte, de apenas 16 anos.

Tibúrcio destacou a importância de contar com um equipamento competitivo para ajudar o Brasil a chegar a mais uma final do Motocross das Nações. “O fato de correr com a Honda me dá toda a segurança e vai me ajudar na adaptação.”

Além de Tibúrcio, Fábio Santos (classe Open) e Enzo Lopes (MX1) formarão o time brasileiro na Inglaterra. No Motocross das Nações, a fase classificatória é composta por três baterias, uma por categoria (MX2, MX1 e Open). Ao fim delas, os 20 primeiros países avançam às finais, disputadas também em três baterias, com o cruzamento das categorias: MX2/MX1, MX2/Open e MX1/Open. A nação com menor número de pontos somados é a vencedora – a posição de cada piloto na bateria equivale à sua pontuação, com o descarte dos piores resultados.

Em 2023, na França, o Brasil alcançou as finais, concluídas em 17º lugar. A melhor classificação já alcançada pelo Brasil no Motocross das Nações foi o 14º lugar, confirmado pelas primeiras vezes nos anos de 2008 e 2009, com equipes formadas exclusivamente por pilotos da Honda Racing.​