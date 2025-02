Berklee College promove oficina na Escola de Música do Ibirapuera

Já imaginou aprender os segredos da música com professores de uma das principais instituições de ensino musical do mundo? No dia 26 de fevereiro, das 14h30 às 16h30, a Escola de Música do Parque Ibirapuera, administrada pela Urbia, abre suas portas para a renomada Berklee College of Music, que chega diretamente de Boston para oferecer uma oficina gratuita, voltada para cantores, instrumentistas e entusiastas do mundo da música. Com vagas limitadas, as inscrições podem ser realizadas por meio do formulário de participação.

A clínica musical será conduzida pelo renomado professor de piano, Dave Limina, e pela talentosa professora de canto, Nichelle Mungo, que compartilharão técnicas vocais, segredos de interpretação e dicas valiosas para aprimorar a performance musical dos participantes. Como parte do cronograma da oficina, o Grupo Vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera apresentará duas canções de Djavan, que fizeram parte do repertório preparado pelos alunos ao longo do último semestre. A partir desta apresentação, os docentes farão uma análise técnica detalhada, destacando aspectos como afinação, dinâmica, expressão e interação com o público. Esses elementos servirão de ponto de partida para recomendações teóricas e exercícios práticos, por meio dos quais os estudantes poderão experimentar, ao vivo, as técnicas usadas pelos artistas.

Este encontro destaca a importância de conectar os apaixonados por música a artistas renomados de fora do Brasil, ampliando seus horizontes com perspectivas e técnicas internacionais. A abordagem inovadora da Berklee College of Music, pioneira em cursos de jazz, música popular e outros gêneros, exemplifica esse aprendizado. O evento reforça ainda a parceria e reconhecimento mútuo entre a Berklee e a Escola de Música do Parque Ibirapuera, unindo tradição e inovação para proporcionar uma experiência musical única, transformadora e de qualidade indiscutível.

Berklee na Escola de Música do Parque Ibirapuera

Data: 26 de fevereiro

Horário: das 14h30 às 16h30

Local: Escola de Música do Parque Ibirapuera

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n – Portão 2 – Auditório Ibirapuera

Inscrição: link

Oficina gratuita