Benegrip patrocina corrida do Bob Esponja no Parque Villa Lobos

Benegrip, marca para o tratamento dos sintomas da gripe da Hypera Pharma, junta-se novamente a Paramount e patrocinou a Corrida do Bob Esponja, personagem icônico da Nickelodeon, que celebra 25 anos de sua criação. O evento, que aconteceu no último sábado (26) em São Paulo, foi criado para todos os corredores que são fãs do personagem.

Com trajetos de 2km ou 5km, o público recebeu ainda um kit com medalha, blusa dos personagens e placa com o número da prova – tudo isso para construir uma experiência imersiva e memorável. E a diversão continuou! Benegrip ofereceu ao público o estande Imuno Kids que incluiu atividades interativas com jogo da memória, espaço instagramável e arremesso ao alvo.

LINHA VOLTADA PARA OS CUIDADOS INFANTIS

Em 2024, Benegrip expandiu seu portfólio com o lançamento do Benegrip Imuno Kids, estampado com o icônico Bob Esponja, em parceria com a Paramount, por meio de sua divisão de Licenciamento de Produtos e Experiências. Este suplemento alimentar, com vitaminas C, D, A e Zinco, possui uma fórmula exclusiva¹ para auxiliar no funcionamento do sistema imunológico das crianças.

Benegrip Imuno Kids é apresentado em comprimidos mastigáveis sem açúcar, com sabores sortidos como uva, morango e laranja com mel, sendo recomendado para crianças a partir de 4 anos².

Benegrip Imuno Kids já está disponível nas farmácias e drogarias de todo o país. Para mais informações, acesse o site oficial da Benegrip

DIZERES LEGAIS

Benegrip Imuno Kids: Alimento isento de registro conforme RDC 27/2010.Outubro/24