Benefícios de fim de ano: Como empresas valorizam seus funcionários

A prática de oferecer benefícios adicionais aos funcionários durante o período de festas de fim de ano tem se tornado uma tendência crescente entre as empresas brasileiras, embora não haja uma legislação que obrigue essa prática. A advogada trabalhista Djulia Portugal ressalta que, na ausência de convenções coletivas ou acordos específicos, a concessão desses benefícios é uma decisão voluntária do empregador.

Nos últimos anos, o conceito de “CLT Premium” ganhou destaque, com algumas organizações oferecendo pacotes de Natal que vão além do tradicional 13º salário. Entre os benefícios mais desejados estão cestas de Natal recheadas, viagens e até gratificações extras, como o 14º e 15º salários.

Nas redes sociais, a troca de experiências sobre esses mimos se tornou comum, com funcionários compartilhando vídeos e fotos das cestas recebidas. Fernando Colli, técnico multimodal da VLI Logística, expressou sua satisfação ao receber a cesta de Natal da empresa: “É um momento que traz muita expectativa; me sinto valorizado e privilegiado”. Ele até compartilhou em sua conta no LinkedIn a quantidade de brindes recebidos em quatro anos de trabalho na companhia.

A VLI Logística, por exemplo, disponibiliza cestas personalizadas para todos os colaboradores através de um acordo coletivo que garante esse benefício. A empresa inova a cada ano na forma de entrega, utilizando desde malas de viagem até coolers.

Além disso, algumas empresas oferecem eventos de confraternização como forma de integrar suas equipes. O FI Group, uma multinacional com mais de 400 funcionários distribuídos pelo Brasil, organiza viagens anuais para reunir seus colaboradores em momentos de lazer. Este ano, a celebração ocorreu em um resort em Atibaia (SP), proporcionando um ambiente propício para a interação e descontração entre os membros da equipe.

Outro exemplo notável é a farmacêutica Cimed, que realiza um projeto especial onde os colaboradores podem compartilhar desejos pessoais na árvore da empresa. Um júri interno seleciona aqueles que terão seus pedidos atendidos, o que pode incluir desde festas especiais até auxílio na realização do sonho da casa própria.

Os benefícios concedidos pelas empresas são também uma estratégia eficaz para atrair e reter talentos, especialmente entre os profissionais da geração Z. Caroline Marcon, consultora organizacional, aponta que empresas têm buscado inovar em suas ofertas de benefícios, incluindo flexibilidade no horário de trabalho e planos de saúde mais abrangentes.

A importância dessas iniciativas vai além do mero cumprimento das obrigações legais; elas são fundamentais para aumentar a moral da equipe e engajar os funcionários. Quando bem aplicadas, essas gratificações podem atender às necessidades emocionais dos trabalhadores e gerar um impacto positivo nos resultados da organização.

Ao final do ano, enquanto muitos aguardam ansiosamente a chegada das festividades natalinas, o gesto das empresas em reconhecer e valorizar seus funcionários se destaca como uma prática benéfica tanto para os colaboradores quanto para as próprias instituições.