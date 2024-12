Beneficiários do PIS/Pasep têm até 27 de dezembro para sacar abono salarial

O dia 27 de dezembro marca o prazo final para que os beneficiários do PIS/Pasep nascidos nos meses de novembro e dezembro realizem o saque do abono salarial. A liberação dos valores ocorreu em 15 de agosto, permitindo que milhões de trabalhadores acessem esse benefício.

No total, aproximadamente 25 milhões de pessoas foram elegíveis para receber o abono em 2024, resultando em um desembolso estimado de R$ 27 bilhões.

Quem pode receber?

Os trabalhadores da iniciativa privada, assim como os servidores públicos que estiveram empregados em 2022 com registro formal na carteira de trabalho e que tenham recebido até dois salários mínimos mensais, têm direito ao PIS/Pasep. Além disso, é necessário estar cadastrado no PIS ou no Pasep por um período mínimo de cinco anos e ter exercido atividades remuneradas durante pelo menos 30 dias no ano-base considerado.

O valor do abono salarial é calculado com base nos meses trabalhados no ano anterior. Aqueles que laboraram durante todo o ano, ou seja, por 12 meses, têm direito a receber o valor integral equivalente a um salário mínimo. Para aqueles que trabalharam menos tempo, o valor será proporcional. É recomendável verificar os montantes a serem recebidos conforme a duração do vínculo empregatício.

Dos beneficiários elegíveis, cerca de 21.982.722 são trabalhadores do setor privado que receberão seus valores pela Caixa Econômica Federal (CEF), enquanto 2.891.349 são servidores públicos que terão seus pagamentos realizados através do Banco do Brasil (BB).