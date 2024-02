Bem-estar animal: SP cria plano que propõe alternativa em vez de marcação de bovinos a fogo

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, anunciou a criação do Plano de Bem-Estar Animal. A portaria que cria o plano foi assinada na última quarta-feira, dia 28.

Um dos destaques é a inauguração de um novo modelo de identificação com cores nas orelhas dos bois vacinados. Será uma alternativa à marcação a fogo utilizada em bezerras de três a oito meses vacinadas contra a Brucelose.

Vale lembrar que não será obrigatório ao produtor aderir a esse novo sistema de identificação. Ele surge como uma nova possibilidade para garantir não só mais segurança ao veterinário que realiza a marcação, mas também garante mais bem-estar ao animal vacinado.

A opção da marcação com a identificação na orelha garante maior lucratividade sobre o couro vendido e permite mais aceitação do produto no mercado, que exige cada vez mais práticas voltadas para o bem-estar animal.

A vacinação de bovinos é destaque no estado de São Paulo, onde 100% dos rebanhos pecuários já foram vacinados contra a febre aftosa. Além disso, 99% já foram vacinados contra a Brucelose.

Em evento na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o secretário Guilherme Piai ressaltou a importância da iniciativa: “Primeiro estado do Brasil preocupado com o bem-estar animal. Quanto mais o produtor investe nisso, mais retorno ele tem. Demos a opção que vai gerar muito lucro e melhora no manejo. Hoje a gente precisa pensar nisso, o mercado internacional está cada vez mais restritivo. A gente precisa ter segurança jurídica”, afirmou o secretário.

Além disso, a Defesa Agropecuária dará mais subsídios ao atendimento de acidentes e ao combate aos maus-tratos. O trabalho será feito em conjunto com outras instituições, como a Polícia Militar Rodoviária e Ambiental e o Ministério Público. O programa também estabelece ações de verificação do bem-estar em grandes eventos com bovinos. Com isso, os organizadores do evento podem comprovar que têm boas práticas e evitam cancelamentos.