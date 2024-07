Belo se apresenta no Qualistage

Dono de uma voz inconfundível e que já marcou a vida de muita gente, Belo sobe ao palco do Qualistage, no dia 12 de julho, com a turnê Belo In Concert, considerada uma das melhores performances realizadas pelo cantor das multidões nos últimos tempos. O artista garante proporcionar um emocionante passeio pelos maiores hits de sua carreira.

No repertório do show, estão sucessos como “Desafio”, “Eternamente”, “Tua Boca”, “Quero Te Amar”, “Intriga da Oposição”, “Pra Ver o Sol Brilhar”, “Tudo Mudou”, “Reinventar”, “Incondicionalmente”, além de regravações como “Começo Meio e Fim”, “Como é Grande o Meu Amor Por Você”, e as mais recentes “De Alma Aberta” e “Abstrato Invisível”, entre outras.

Considerado um dos maiores artistas solo do Brasil, Belo tem uma das mais bem-sucedidas carreiras entre os artistas brasileiros – mais de 7 milhões de discos vendidos, CDs e DVDs ao vivo e em estúdio, músicas entre as mais executadas do país em rádios e TVs.

Além disso, após mais de 30 anos de carreira, ele continua arrastando multidões em todos os projetos que põe a mão.

Nas plataformas soma mais de 8 milhões de ouvintes mensais e segue sendo um dos shows mais procurados.

Apresentação no dia 12 de julho – Sexta

Show às 22h

Abertura dos portões: 20h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22775-004

Classificação: 18 Anos. Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais

Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca / Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Vendas: https://www.ticketmaster.com.br/event/belo-in-concert-no-qualistage-rj

Ingressos a partir de R$ 75,00

Capacidade da casa: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Acessibilidade

Informações: https://qualistage.com.br/