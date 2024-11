Belo lamenta ausência de Viviane Araújo em documentário

O documentário “Belo, Perto Demais da Luz”, uma produção original do Globoplay em colaboração com a AfroReggae Audiovisual, estreia nesta quinta-feira (28) na plataforma de streaming. Composto por quatro episódios, o projeto oferece uma análise aprofundada da trajetória pessoal e profissional do cantor Belo, nome artístico de Marcelo Pires. A narrativa intercala entrevistas exclusivas do artista com imagens de arquivo e depoimentos de diversas personalidades, além de apresentar os sucessos musicais que marcaram sua carreira.

No evento de lançamento, Belo revelou não ter assistido aos episódios antes da estreia e expressou curiosidade sobre as declarações de Gracyanne Barbosa, sua atual esposa. O cantor destacou a importância de Gracyanne em sua vida pessoal e lamentou a ausência de Viviane Araújo no documentário, ressaltando que, apesar do desejo de incluí-la, respeita a decisão da ex-esposa em não participar.

Além dos depoimentos de Gracyanne, a série conta com participações de Claudinho e Criseverton, fundadores do grupo Soweto, e figuras renomadas da música brasileira como Alcione, Ludmilla e Péricles. Outras presenças notáveis incluem personalidades como as atrizes Erika Januza e Cris Vianna, o apresentador Luciano Huck e figuras públicas como Romário e Leo Dias.

Sob a direção artística de Jorge Espírito Santo e roteiro de Gustavo Gomes, o documentário é produzido por José Junior. Ele não apenas explora a ascensão do cantor desde sua infância em São Paulo até alcançar o estrelato nos anos 1990 com o pagode, mas também revisita momentos marcantes da história musical brasileira. A narrativa é enriquecida com imagens do acervo pessoal de Belo e trechos das comemorações dos 30 anos do grupo Soweto.

“Belo, Perto Demais da Luz” busca traçar um paralelo entre Marcelo Pires, o indivíduo fora dos palcos, e Belo, o ícone musical. O documentário reflete sobre as transformações pessoais do artista impulsionadas por seu sucesso profissional e as adversidades enfrentadas ao longo de sua jornada. Com um público fiel que o acompanha desde o início da carreira, Belo compartilha como a música foi a força motriz por trás de suas conquistas.

A série documental promete revelar nuances da vida pessoal do cantor, entrelaçando temas como origem humilde, carisma inegável, amores intensos e desafios superados para oferecer uma visão completa do homem por trás do artista.