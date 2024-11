Belo In Concert 2025: Belo anuncia datas para turnê premium no Brasil

A turnê “Belo in Concert” tem levado Belo aos quatro cantos do Brasil, proporcionando uma experiência única de muito romantismo e emoção. Com sua voz inconfundível e o charme de poucos, o cantor se prepara para um ano de muitas conquistas, e anuncia “Belo In Concert 2025”, a turnê mais romântica do Brasil.

Com realização da GR Shows, escritório artístico que representa o artista, a tour promete viajar o país com um show que mistura o clima intimista de suas músicas com uma superprodução no palco, que dá um toque especial a cada apresentação. O repertório, mais do que especial, trará além das músicas que foram sucesso na voz de Belo, algumas referências de vida que ele carrega na bagagem, como canções de seus ídolos Djavan, Fábio Jr., Roupa Nova, José Augusto e outros.

Em um evento fechado para contratantes, que aconteceu na noite de ontem (26), Belo anunciou que a turnê já tem data e local para começar: 22 de fevereiro, no Espaço Unimed, em São Paulo. De lá segue para Belém, Recife, Florianópolis, Salvador, Manaus, Vitória, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Santos, São José dos Campos e Brasília. Ao todo serão 25 apresentações.

“O show Belo In Concert é muito especial pra mim. Nele eu mostro muito além do Belo, eu apresento músicas que fazem parte do meu repertório pessoal. Canto coisas que me emocionam. Estou muito feliz de poder anunciar e celebrar um novo ano com o In Concert, que ano que vem terá novidades, como algumas participações especiais nos shows.” – Belo

Belo continua conquistando corações por onde passa, e a turnê é um reflexo dessa conexão verdadeira que ele tem com o público. A cada show, o cantor revisita seus maiores sucessos e também apresenta novas canções, mantendo sua música sempre atual e cheia de energia. Acompanhado de banda e ballet, ele garante um espetáculo completo, com muita emoção, som de qualidade e, claro, o clima contagiante do pagode.

“Belo in Concert” é mais do que um show: é uma verdadeira celebração do amor através da música.