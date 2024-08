Belo Horizonte tem vitória histórica de Thiago Camilo na Stock Car

A Stock Car Pro Series vive um fim de semana marcante em sua história de mais de 45 anos. Pela primeira vez acelerando em Belo Horizonte, a principal categoria do automobilismo brasileiro reuniu uma multidão na Esplanada e no entorno do Estádio Mineirão para acompanhar a primeira corrida da sua trajetória na capital mineira, realizada no Circuito Toninho da Matta, pista urbana de 3.113 metros e 12 curvas. E foi diante de enorme público que Thiago Camilo (Ipiranga Racing) conquistou a 40ª vitória da sua carreira na Stock Car, feito que o iguala na estatística ao tetracampeão Paulo Gomes. Somente o 12 vezes campeão Ingo Hoffmann, com 77 triunfos, tem mais vitórias na competição.

O pódio da primeira corrida da Stock Car em Belo Horizonte foi completado pelo jovem Enzo Elias (Crown Racing), que confirma grande fase com a conquista do seu terceiro pódio na temporada, e Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time), que cruzou a linha de chegada em terceiro depois de superar o filho e companheiro de equipe Dudu Barrichello após a janela de pit-stop. Arthur Leist (Full Time Sports) também fez bela prova e garantiu seu melhor resultado na categoria, completando um top-5 todo de pilotos que aceleram Toyota Corolla.

Depois de ter feito sua melhor classificação no campeonato, Cacá Bueno (KTF Sports) terminou em sexto lugar, seguido por Felipe Baptista (Crown Racing), que esbanjou arrojo nas ruas da capital mineira para terminar na sétima posição após ter largado em 11º. Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports) finalizou na oitava posição, enquanto Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli) — irmão de Felipe Baptista — foi o nono, no seu melhor resultado na temporada. Gaetano Di Mauro (Cavaleiro) foi o décimo.

A corrida entregou muitas emoções e foi bastante limpa, sem nenhuma intervenção do safety-car. Thiago Camilo manteve a liderança em praticamente toda a prova, com exceção do período de janela de pit-stop obrigatório. Enzo Elias manteve o ímpeto até o fim na tentativa de buscar sua primeira vitória, enquanto Rubens e Dudu Barrichello estiveram sempre muito próximos. Destaque também para a grande escalada de Gabriel Casagrande, que saiu de 27º no grid para conquistar dez posições e finalizar em 17º, um grande feito considerando as dificuldades impostas pelo Circuito Toninho da Matta.

Os resultados deste sábado não mexeram na ordem dos cinco primeiros colocados. 15º posicionado na corrida sprint deste sábado, Julio Campos (Pole Motorsport) permanece na liderança do campeonato, agora com 517 pontos, dez a mais que Ricardo Zonta (RCM Motorsport), 18º na prova. Felipe Massa (TMG Racing), que cruzou a linha de chegada em 14º, segue em terceiro, com 504, enquanto Felipe Baptista (Crown Racing) tem agora 499. Dudu Barrichello fecha o top-5, agora com 488 pontos. Enzo Elias subiu para sexto, com 459, à frente de Bruno Baptista (RCM Motorsport), que soma 457. Rafael Suzuki (TMG), Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) e Rubens Barrichello completam a relação dos dez primeiros.

Um sábado inesquecível — Belo Horizonte proporcionou um dos momentos mais incríveis da Stock Car em sua história, com uma multidão ovacionando os pilotos que subiram ao pódio, instalado na Esplanada do Mineirão, diante de um dos mais icônicos estádios do automobilismo mundial. Foi neste cenário que Thiago Camilo comemorou um triunfo histórico e marcante na sua carreira.

“Feliz demais! Não sabia que tinha me igualado ao Paulo Gomes. O Paulão é sempre uma grande referência como piloto para mim. Cresci vendo esses caras lendários correr, como Chico Serra, Ingo Hoffmann e o Paulão. Por isso e por estar em BH, é uma vitória muito especial, que veio em um momento não muito bom. Mas preciso corrigir: é um ex-momento, agora temos tudo para virar a chave e recomeçar. Não merecemos estar no lugar em que estamos no campeonato”, disse Thiago, que antes desta etapa estava em 18º na tabela de pontos.

“Conquistar minha 40ª vitória, diante de uma festa tão grande como essa, é muito especial. Não poderia haver um palco melhor. Agradeço a todos os organizadores, os promotores, a todas as pessoas que trabalharam para entregar essa estrutura. Conseguimos entregar. Que possamos comemorar muitas outras vezes com esse carinho que BH nos trouxe”, vibrou Camilo, agora com quatro pódios na temporada.

Quem também teve muitos motivos para festejar foi Enzo Elias, que vive grande fase e alcançou seu terceiro top-3 da temporada: “Que festa linda! E que público incrível. Não tem como não se emocionar, ainda mais estando ao pódio ao lado do Rubens e do Thiago. Tentei muito essa vitória, muito mesmo, mas meu carro se desgastou muito e ficou difícil no final. Mas não dá para não ficar feliz com esse resultado. A vitória está ‘batendo na trave’ e vou em busca dela”, declarou.

Ovacionado pela torcida no pódio em BH, Rubens Barrichello também exaltou os fãs mineiros nesta tarde. “Que público maravilhoso! Que gritaria insana e gostosa! Foi uma emoção muito grande passar ali pelo corredor ali com todo mundo. Confesso que estava torcendo para que o Dudu tivesse a chance de subir junto comigo, afinal ele chegou em quarto lugar, mas estamos chegando lá e qualquer hora vai dar um pódio juntos”.

Domingo de festa em BH — Domingo vai completar um fim de semana emocionante no BH Stock Festival com um cronograma especial para o fã, que terá mais uma chance de estar perto dos seus ídolos. Com Daniel Serra (Eurofarma RC) na pole position, a largada da prova principal da etapa na capital de Minas Gerais está marcada para começar às 13h.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil Motorsports Network, MAVTV América do Norte e nos canais da Rádio Itatiaia e Itatiaia Esporte no YouTube.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 7, BH Stock Festival, Circuito Toninho da Matta, Belo Horizonte

Corrida sprint (sábado), resultado final

1º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 22 voltas em 32min47s600

2º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 3s674

3º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 12s153

4º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 14s260

5º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 15s079

6º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 17s134

7º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), a 17s715

8º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 21s028

9º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 21s494

10º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 23s981

11º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 24s055

12º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 24s876

13º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 25s526

14º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 26s396

15º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 27s985

16º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 35s316

17º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 41s367

18º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 48s676

19º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 49s511

20º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 1 volta

21º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 1 volta

22º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 2 voltas

Não completaram

Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 3 voltas

Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 3 voltas

Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 3 voltas

Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 5 voltas

Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 8 voltas

Raphael Teixeira (RTX Racing/Chevrolet Cruze), a 10 voltas

Corrida principal (domingo), grid de largada

1º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min25s267

2º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min25s272

3º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min25s371

4º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min25s397

5º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min25s533

6º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min25s650

7º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min25s692

8º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min25s727

9º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min25s809

10º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min25s815

11º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min25s830

12º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min25s832

13º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min25s839

14º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min25s841

15º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min25s873

16º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min25s938

17º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min26s050

18º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min26s086

19º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min26s120

20º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min26s352

21º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min26s493

22º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min26s613

23º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min26s848

24º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min26s938

25º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min27s166

26º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min30s454

27º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min31s029

28º – Raphael Teixeira (RTX Racing/Chevrolet Cruze), 1min32s392

Classificação do campeonato (top-10):*

1º – Julio Campos, 517

2º – Ricardo Zonta, 507

3º – Felipe Massa, 504

4º – Felipe Baptista, 499

5º – Dudu Barrichello, 488

6º – Enzo Elias, 459

7º – Bruno Baptista, 457

8º – Rafael Suzuki, 438

9º – Gabriel Casagrande, 433

10º – Rubens Barrichello, 395

*pontuação extraoficial

Programação de pista em Belo Horizonte

Domingo, 18 de agosto

08h30 – Visitação às garagens

10h00 – Visitação Pit Lane

11h00 – Desfile dos pilotos

13h00 – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

14h45 – Zona mista (entrevista com os pilotos)

Calendário Stock Car Pro Series, temporada 2024 (atualizado):

17 e 18/08 – 7ª etapa, BH Stock Festival, Belo Horizonte (MG)

07 e 08/09 – 8ª etapa, Velopark (RS)

05 e 06/10 – 9ª etapa, Buenos Aires, Argentina

25 e 26/10 – 10ª etapa, El Pinar, Uruguai

23 e 24/11 – 11ª etapa, Cascavel (PR) ou Brasília (DF)

14 e 15/12 – 12ª etapa, Interlagos (SP)