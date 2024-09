Belo Horizonte sofre com queimadas e nuvem de fumaça

Uma nuvem de fumaça encobre grande parte de Belo Horizonte e região metropolitana pelo terceiro dia seguido. De acordo com meteorologistas, a estiagem prolongada ajuda a formar a névoa e os incêndios registrados na capital e região metropolitana agravam o cenário.

“Essa fumaça é uma combinação de fatores: poeira, poluição e a fumaça das queimadas no entorno”, afirmou Anete Fernandes, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A especialista explica que os índices críticos estão associados à estação seca, ou seja, ao longo período sem chuva e de altas temperaturas.

“Desde o fim de semana, os termômetros marcaram 31, 32 graus, a 35 nesta quarta e quinta-feira. Ou seja, temperatura muito elevada devido a onda de calor, com a umidade relativa do ar inferior a 20%. Então, está muito seco e sem chuva, deixando essa condição de ar muito complicada”, completou Fernandes. .

Nesta quinta-feira (5), a umidade relativa do ar ficou em 17%, segundo a Defesa Civil. A cidade está em alerta vermelho de baixa umidade, que indica ‘grande perigo’. A situação gera “grande risco de incêndios florestais” e problemas potenciais para a saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.

A massa de ar quente e seco mantém os índices de umidade relativa do ar em torno de 15% até 18 horas de segunda-feira (9). A recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) é de 60%. O índice, considerado crítico, deve continuar assim por todo o mês, de acordo com o Inmet.

A última chuva em Belo Horizonte ocorreu no dia 14 de abril. Com quase 140 dias de estiagem, tempo seco e altas temperaturas, a cidade tem registrado uma série de focos de incêndio em vegetações. Só no último domingo (1º), cidades da região metropolitana tiveram pelo menos cinco ocorrências em menos de 12 horas.

Nesta quinta, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital mineira. O fogo se aproximou de residências do entorno.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a combinação de vento, calor e baixa umidade do ar contribuiu para que as chamas se alastrassem rapidamente. O fogo chegou a atingir a varanda de uma residência, mas foi controlado. Não houve registro de feridos.

Moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal do WhatsApp.

Nesse período de índices críticos, as autoridades recomendam:

– Hidrate-se durante o dia; ⠀

– Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas; ⠀

– Evite frituras; ⠀

– Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água; ⠀

– Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas; ⠀

– Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante; ⠀

– Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

– Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).